گردشگری مذهبی استان البرز باید مورد توجه قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر رجبی بعد از ظهر سه شنبه در کارگروه تخصصی امور اجتماعی و فرهنگی که در سالن شهدای البرز استانداری البرز برگزار شد، با تاکید بر اینکه بحث گردشگری مذهبی در استان البرز باید مورد توجه قرار گیرد، اظهار داشت: اجرایی شدن این کار به صدور انقلاب و اسلام کمک فراوانی می کند.

وی ادامه داد: اجرایی شدن این طرح درآمد زایی بسیار خوبی برای استان البرز در بر خواهد داشت.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار البرز با تاکید بر اینکه برای هر کاری باید یک چشم انداز داشته باشیم، افزود: کمیته سیاست گذاری باید در این راستا ایجاد و راه اندازی شود.

رجبی انتقاد کرد: پیشنهاد ایجاد دانشگاه نهج البلاغه در استان البرز مطرح شد که با پیگیری بسیار زیاد از سوی استانداری ولی هم اکنون به هر دلیلی این موضوع دنبال نشده است.

وی افزود: استان البرز دارای پتانسیل و ظرفیت های فوق العاده بسیار بالا است.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار البرز با اشاره به سفر به کشور هلند، اضافه کرد: کل هلند را در یک شهرک مینیاتوری 6 هکتاری بازسازی و ماکت سازی کرده بودند که از گردشگری 20 یورو دریافت می کردند.

رجبی با بیان اینکه هلند دارای دو و سه شهر بزرگ است، اضافه کرد: این شهرک دارای موزه صندلی نیز بود که استقبال بسیار زیادی از آن شده بود.

وی در بخش دیگری از سخنان با اشاره به رزمایش 20 هزار نفری در استان البرز، تصریح کرد: این رزمایش نشان دهنده قدرت و اقتدار است.

رجبی با محکوم کردن توهین به ساحت مقدس پیامبر اکرم، اضافه کرد: 30 کشور خود را مستثنی از تحریم ایران کرده اند.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار البرز گفت: تحریم ها به نفع جمهوری اسلامی در حال انجام شدن است.