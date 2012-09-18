به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله العظمی حسین نوری همدانی ظهر سهشنبه در دیدار جمعی از بانوان و مبلغان حوزه و دانشگاه، ضمن تبریک سالروز میلاد حضرت فاطمه معصومه(س)، گفت: حضرت معصومه(س) به دلیل کراماتی که داشتند به "معصومه" و "کریمه اهلبیت(س)" شهرت یافتند.
وی با بیان اینکه در تبیین تاریخ، باید موضوع را از نظر زمانی و مکانی و شرایط حاکم تحلیل و بررسی کرد، ادامه داد: حضرت فاطمه معصومه(س) به ایران هجرت کردند، هجرت به این معنی است که دیگر قصد بازگشت نداشتند.
این مرجع تقلید با اشاره به هجرت حضرت علی بن موسی الرضا(ع) به ایران، اظهار داشت: فعالیت امام رضا(ع) در ایران، بیشتر در مناظره با ادیان و مذاهب مختلف بود که بسیار تأثیرگذار شد، به گونهای که مناظرات امام (ع) با بزرگان ادیان مختلف، پاسخی برای شبهات گسترده امروز است.
پژوهشگران مناظرات امام رضا(ع) را با زبانی روان در اختیار مردم قرار دهند
وی با اشاره به این که در فیلم امام رضا(ع) این مناظرات به خوبی انعکاس نیافته بود، ادامه داد: جا دارد که پژوهشگران حوزوی و دانشگاهی وارد عرصه شده و در مناظرات این امام همام تحقیق کرده و آن را با زبانی روان در اختیار مخاطبان مختلف قرار دهند.
آیتالله نوری همدانی افزود: امام رضا(ع) در مناظره با ادیان مختلف، با استناد به کتب و منابع دینی آنها، ادعاهای اشتباه آنان را تبیین میکردند.
وی در ادامه به تلاش استکبار برای به انزوا کشاندن اسلام اشاره و بیان کرد: استکبار تلاشهای زیادی برای ضربه زدن به اسلام داشته است به طوری که نگاه منفی به زنان، مسئلهای است که تهمتهای زیادی را به اسلام وارد می کنند؛ در حالی که اسلام ارزش انسانها را نه به دلیل مرد یا زن بودن، بلکه در تقوا، علم، اخلاق، ایمان، اعتقادات و... میداند.
زنان در تربیت جامعه از مردان نقشآفرینتر هستند
این مرجع تقلید افزود: امروز زنان در تربیت جامعه از مردان نقشآفرینتر هستند و در عرصههای مختلفی چون پیروزی انقلاب و هشت سال دفاع مقدس، با حضور خود و یا تقدیم کردن همسر و فرزندان، نقش خود را اثبات کردند.
آیت الله نوری همدانی:
پژوهشگران مناظرات امام رضا(ع) را با زبانی روان در اختیار مردم قرار دهند
قم - خبرگزاری مهر: یکی از مراجع تقلید شیعیان بیان کرد: پژوهشگران حوزوی و پژوهشگاهی مناظرات امام رضا(ع) را با زبانی روان در اختیار مردم قرار دهند.
به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله العظمی حسین نوری همدانی ظهر سهشنبه در دیدار جمعی از بانوان و مبلغان حوزه و دانشگاه، ضمن تبریک سالروز میلاد حضرت فاطمه معصومه(س)، گفت: حضرت معصومه(س) به دلیل کراماتی که داشتند به "معصومه" و "کریمه اهلبیت(س)" شهرت یافتند.
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