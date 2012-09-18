رشد صنایع نظامی کشور از دستاوردهای مهم دفاع مقدس است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد عالی عصر سه‌شنبه در شورای اداری دشتستان اظهار داشت: گرامیداشت هفته دفاع مقدس امری بسیار ارزشمند و مهم است و همه مسئولان باید در این راستا اهتمام ورزند.

فرمانده سپاه دشتستان با تاکید بر لزوم انتقال آموزه‌های دفاع مقدس، ایجاد نشاط در بین جوانان را از مهم‌ترین وظایفی دانست که مسئولان بر عهده دارند و افزود: جنگ هشت ساله دانشگاهی برای تذهیب نفس بود و امت مسلمان ایران اسلامی در این جنگ خود را آزموده و آمادگی و عزم خود برای ایستادگی در برابر دشمنان را به جهانیان نشان دادند.



وی ادامه داد: رشد صنایع نظامی کشور از دستاوردهای مهم هشت سال دفاع مقدس برای میهن اسلامی بود و امروز شاهد آن هستیم که کشوری که در آغاز جنگ تحمیلی برای تهیه سیم خاردار مشکل داشت امروز به یکی از قدرت‌های بزرگ جهان در عرصه تولیدات و صنایع نظامی تبدیل شده که تمامی دنیای کفر و استکبار از آن هراس دارند.



وی ایجاد وحدت کلمه را از نتایج دفاع مقدس دانست و افزود: دشمنان و معاندان انقلاب اسلامی در تلاش بودند با استفاده از اختلافات فکری، نژادی، قومی و قبیله‌ای و ... در حال توطئه بودند ولی در هشت سال دفاع مقدس شاهد آن بودیم که تمامی آحاد امت اسلامی از اقشار مختلف برای دفاع از نظام و انقلاب اسلامی حضور یافتند.

دشتستان بیشترین تعداد شهدا و رزمندگان استان بوشهر را دارد

وی با بیان اینکه سپاه شهرستان دشتستان موفق به کسب رتبه اول در اجرای برنامه‌ها شده است، گفت: سپاه شهرستان دشتستان در بازدید بازرسان استانی و کشوری موفق به کسب رتبه اول در اجرای برنامه‌ها شده و این موفقیت را به تمامی مدیران شهرستان تبریک گفته و حاصل همراهی و همکاری‌های ایشان می‌دانیم.



فرمانده سپاه شهرستان دشتستان اذعان داشت: در زمینه فعالیت امر به معروف و نهی از منکر اقدامات گسترده و مطلوبی در سطح شهرستان دشتستان صورت پذیرفته و شاهد انتخاب این شهرستان به‌عنوان شهرستان منتخب استان در زمینه تذکر لسانی بوده‌ایم.



عالی اضافه کرد: ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر از مدت‌ها قبل فعالیت خود را در شهرستان آغاز کرده و شاهد تشکیل معاونت‌های مختلف و برگزاری جلسات متعدد به‌منظور اجرای هرچه بهتر ماموریت‌ها و اهداف این ستاد در شهرستان دشتستان بوده‌ایم.



وی ادامه داد: نتایج و ثمرات فعالیت ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر شهرستان دشتستان مشهود و در جلسات شورای تامین نتایج این مهم در بحث امنیت و اصلاح مسائل اخلاقی را شاهد بوده‌ایم و توانسته‌ایم به جایگاهی خوب در استان دست یابیم.



فرمانده سپاه شهرستان دشتستان بیان داشت: شهرستان دشتستان یک سوم شهدا و بیشترین میزان جانبازان و رزمندگان استان را در خود جای داده و در هشت سال جنگ تحمیلی نقش موثر و تعیین کننده‌ای در سطوح ملی و منطقه‌ای ایفا کرده است.