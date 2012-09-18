سید محمد بیاتیان در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص نامه 164 نماینده مجلس در حمایت از سعید مرتضوی اظهار داشت: مطرح کردن حمایت 164 نماینده از مرتضوی یک دروغ آشکار است.

وی با بیان اینکه نماینده سازمان تامین اجتماعی در مجلس در اوج بحث های دیوان عدالت اداری با دولت در خصوص برکناری مرتضوی نامه ای را برای امضا میان نمایدگان می گرداند گفت: این نامه در حمایت از تغییر اساسنامه سازمان تامین اجتماعی و تبدیل آن از صندوق به سازمان و حتی بنده نیز این نامه را امضا کردم.

نماینده مردم بیجار در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه قسم می خورم هیچ نماینده در حمایت از سعید مرتضوی نامه امضا نکرده است گفت: نامه تشکر نمایندگان در راستای حمایت از تبدیل صندوق تامین اجتماعی به سازمان بود و هیچ حمایتی از شخص خاصی وجود نداشته است.

بیاتیانی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا نیت رئیس جمهور از تبدیل صندوق تامین اجتماعی به سازمان ماندگاری سعید مرتضوی نبوده است گفت: ما معتقدیم تاسیس سازمان تامین اجتماعی می تواند برای زیرمجموعه های این سازمان از جمله کارگران منافعی داشته باشد و به همین دلیل از رئیس جمهور تقدیر کردیم.

عضو کمیسیون صنایع و معادن خاطرنشان کرد: اینکه برخی بخواهند حمایت از تاسیس سازمان تامین اجتماعی را به حمایت از شخص سعید مرتضوی تعبیر کنند دروغ بزرگی است.

بیاتیانی در پایان خاطرنشان کرد: مجلس و نمایندگان آن هیچگاه از متخلفین حمایت نکرده و نخواهند کرد.