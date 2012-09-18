حوزه علمیه شهرستان آبیک افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسینی عصر سه شنبه در همایش روحانیان شهرستان آبیک گفت: در آینده نزدیک برای گسترش مبانی دین اسلام و تربیت مبلغان دینی، حوزه علمیه شهرستان آبیک ویژه خواهران و برادران افتتاح می شود.
حسینی در همایش روحانیان شهرستان آبیک، ضمن تبریک میلاد حضرت معصومه (ص) و روز دختر اظهارداشت: نگاه ارزشی اسلام به زن، نقش و جایگاه زن را در جهان متحول کرد و این نگاه ارزشی با نگاه ابزاری غربی ها و فمنیست ها به زن کاملا متفاوت است.
وی ضمن تبریک هفته دفاع مقدس، تصریح کرد: رزمندگان اسلام هشت سال با سلاح الله اکبر در مقابل دشمنان تا دندان مسلح ایستادگی کردند و لازم است روحانیان فرهنگ ایثار و شهادت را احیا و به نسل جدید منتقل و در زمینه دشمنی استکبار جهانی و صهیونیست ها بیش از پیش روشنگری کنند.
توهین به مقدسات بی پاسخ نمی ماند
حسینی در خصوص فیلم موهن علیه پیامبر (ص) بیان کرد: عمل ناپسند آمریکا و صهیونیست ها در ساخت فیلم موهن علیه پیامبر اعظم (ع) نشان دهنده کینه دیرینه آنها از اسلام و مسلمانان جهان است و آنها باید بدانند این عمل ناپسند بی جواب نخواهد ماند.
وی یادآورشد: آمریکایی ها و غربی ها در حالی از دموکراسی حرف می زنند که همه دیدند که در جنبش وال استریت چکمه پلیس آمریکا و رسانه های غربی مردمی که تنها به نظام سرمایه داری اعتراض داشتند له کرده بود.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان آبیک یادآورشد: آمریکا و رژیم اشغالگر قدس به گردابی دچار شده اند که خود متوجه آن نیستند و روز نابودی ظلم های آمریکا، استکبار جهانی و رژیم اشغال گر قدس نزدیک است.
حسینی به اول مهرماه و شروع سال تحصیلی جدید نیز اشاره کرد و افزود: مسئولان با توجه به آغاز سال تحصیلی جدید شرایط را برای فعالان عرصه علم و دانش باید فراهم کنند تا جوانان و نوجوانان بدون دغدغه وارد مدارس شوند.
وی اضافه کرد: روحانیانی که علاقه دارند در مدارس شهرستان آبیک فعالیت فرهنگی و دینی انجام دهند، تا 10 مهرماه فرصت دارند با ثبت نام، دریافت حکم و معرفی به آموزش و پرورش فعالیت مقدس خود را شروع کنند.
برگزاری کارگاه وبلاگ نویسی روحانیان
این مسئول اظهار داشت: همچنین کارگاه آموزش وبلاگ نویسی به منظور عمق بخشی به برنامه های تبلیغی، آموزشی و ارتباطی روحانیان شهرستان آبیک هفته آینده برگزار می شود و روحانیان می توانند وبلاگی را با نام خود ثبت کنند.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان آبیک در پایان از روحانیان این شهرستان خواست در مجالس عمومی و نماز جمعه حضور پررنگی داشته باشند.
آبیک- خبرگزاری مهر: رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان آبیک گفت: به منتظور ترویج امور دینی حوزه علمیه شهرستان آبیک بزودی فعالیت خود را آغاز می کند.
به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسینی عصر سه شنبه در همایش روحانیان شهرستان آبیک گفت: در آینده نزدیک برای گسترش مبانی دین اسلام و تربیت مبلغان دینی، حوزه علمیه شهرستان آبیک ویژه خواهران و برادران افتتاح می شود.
نظر شما