حوزه علمیه شهرستان آبیک افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسینی عصر سه شنبه در همایش روحانیان شهرستان آبیک گفت: در آینده نزدیک برای گسترش مبانی دین اسلام و تربیت مبلغان دینی، حوزه علمیه شهرستان آبیک ویژه خواهران و برادران افتتاح می شود.



حسینی در همایش روحانیان شهرستان آبیک، ضمن تبریک میلاد حضرت معصومه (ص) و روز دختر اظهارداشت: نگاه ارزشی اسلام به زن، نقش و جایگاه زن را در جهان متحول کرد و این نگاه ارزشی با نگاه ابزاری غربی ها و فمنیست ها به زن کاملا متفاوت است.



وی ضمن تبریک هفته دفاع مقدس، تصریح کرد: رزمندگان اسلام هشت سال با سلاح الله اکبر در مقابل دشمنان تا دندان مسلح ایستادگی کردند و لازم است روحانیان فرهنگ ایثار و شهادت را احیا و به نسل جدید منتقل و در زمینه دشمنی استکبار جهانی و صهیونیست ها بیش از پیش روشنگری کنند.



توهین به مقدسات بی پاسخ نمی ماند



حسینی در خصوص فیلم موهن علیه پیامبر (ص) بیان کرد: عمل ناپسند آمریکا و صهیونیست ها در ساخت فیلم موهن علیه پیامبر اعظم (ع) نشان دهنده کینه دیرینه آنها از اسلام و مسلمانان جهان است و آنها باید بدانند این عمل ناپسند بی جواب نخواهد ماند.



وی یادآورشد: آمریکایی ها و غربی ها در حالی از دموکراسی حرف می زنند که همه دیدند که در جنبش وال استریت چکمه پلیس آمریکا و رسانه های غربی مردمی که تنها به نظام سرمایه داری اعتراض داشتند له کرده بود.



رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان آبیک یادآورشد: آمریکا و رژیم اشغالگر قدس به گردابی دچار شده اند که خود متوجه آن نیستند و روز نابودی ظلم های آمریکا، استکبار جهانی و رژیم اشغال گر قدس نزدیک است.



حسینی به اول مهرماه و شروع سال تحصیلی جدید نیز اشاره کرد و افزود: مسئولان با توجه به آغاز سال تحصیلی جدید شرایط را برای فعالان عرصه علم و دانش باید فراهم کنند تا جوانان و نوجوانان بدون دغدغه وارد مدارس شوند.



وی اضافه کرد: روحانیانی که علاقه دارند در مدارس شهرستان آبیک فعالیت فرهنگی و دینی انجام دهند، تا 10 مهرماه فرصت دارند با ثبت نام، دریافت حکم و معرفی به آموزش و پرورش فعالیت مقدس خود را شروع کنند.



برگزاری کارگاه وبلاگ نویسی روحانیان



این مسئول اظهار داشت: همچنین کارگاه آموزش وبلاگ نویسی به منظور عمق بخشی به برنامه های تبلیغی، آموزشی و ارتباطی روحانیان شهرستان آبیک هفته آینده برگزار می شود و روحانیان می توانند وبلاگی را با نام خود ثبت کنند.



رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان آبیک در پایان از روحانیان این شهرستان خواست در مجالس عمومی و نماز جمعه حضور پررنگی داشته باشند.