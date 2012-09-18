ورود خدام حرم رضوی به گیلان

به گزارش خبرگزاری مهر، این کاروان ضمن ورود به استان با حضور در بیت شهدای امنیت پایدار ( شهدای درگیری با گروهک تروریستی پژاک در شمال غرب کشور) یوسف فدایی نژاد، صمد امیدپور و محمد باقری با خانواده های بزرگوار این شهیدان دیدار و با آرمانهای شهدا تجدید پیمان کردند.

در این دیدارها خدام حرم رضوی ضمن تبریک دهه کرامت به خانواده شهدا، به مدیحه سرایی در رسای امام هشتم (ع) و حضرت معصومه (س) پرداختند، این خدام همچنین با تقدیم بسته های متبرک به خانواده های معظم شهیدان، مراتب احترام خود را ابراز داشتند.

کاروان خادمان حرم امام رضا (ع) عصر امروز در نخستین روز حضورشان در استان در جمع مردم شهر لاهیجان حضور می یابند.

برگزاری مراسم جشن میلاد حضرت فاطمه معصومه (س) در مهدیه رشت

مراسم جشن میلاد حضرت فاطمه معصومه (س) در مهدیه رشت برگزار شد، در این مراسم که بیش از هزار دختر جوان و نوجوان گیلانی حضور داشتند، حجت الاسلام واعظ موسوی از خطبای آستان قدس رضوی پیرامون اهمیت تربیت مناسب و اسلامی فرزندان و حفظ شان و جایگاه مرد و زن در خانواده به سخنرانی پرداخت.

توزیع فراخوان مسابقه خاطره و عکس جشن های زیر سایه خورشید و فرمهای ثبت نام کانون جوانان رضوی از دیگر بخش های این مسابقه بود.

لزوم احیای سنت های قدیمی تربیت

یکی خطبای آستان قدس رضوی با اشاره به اینکه خانوادهها باید فرزندان خود را مورد تربیت اسلامی قرار دهند، گفت: داشتن دختران و پسران خوب مستلزم احیای سنت های قدیمی است.

حجت الاسلام واعظ موسوی ادامه داد: در دوران گذشته هر فرزندی با توجه به ظرفیت وجودی خودش رشد می کرد، اما امروزه تربیت نادرست والدین موجب شده است که فرزندان دارای توانمندیهای اجتماعی کمتری بوده و پر مطالبه باشند.

وی با بیان اینکه حفظ شان و احترام زن و مرد در خانواده موجب افزایش احترام فرزندان به آنها می شود، اظهارداشت: پدر و مادرها باید فرزندان خود را تربیت دینی و اسلامی کنند و مراقب باشند که تحت تاثیر فرهنگ مبتذل غربی قرار نگیرد.

این خطیب توانا نسبت به عوض شدن جایگاه زن و مرد در خانواده ها هشدار داد و گفت: فرهنگ غربی به دنبال تغییر دادن جایگاه زن و مرد در خانواده است اما باید هوشیار بود که این دو رکن اصلی خانواده در جایگاه و نقش واقعی خود باشند.

حضور مربیان و اعضای پیشاهنگی هلال احمر گیلان در نخستین اردوی کمپوری کشور

مدیرعامل جمعیت هلال احمرگیلان از مشارکت 137 نفر از مربیان و اعضای پیشاهنگی جمعیت هلال احمر استان در اردوی کمپوری کشور در باغرود نیشابور خبرداد.

جمشید محمدی هدف از برگزاری این اردو را ایجاد زمینه مناسب برای تمرین کارهای گروهی و زندگی در شرایط سخت با رویکرد( اسکان اضطراری، چادر زنی ) استفاده از فضای معنوی زیارت امام رضا (ع) عنوان کرد و افزود: اعتماد به جوانان و سپردن مدیریت اردو به آنان در این مدت و ایجاد محیطی سالم برای تبادل تجربیات و بستر سازی مناسب جهت رشد خلاقیت و استعدادهای آنان برای ساختن آینده ای روشن از دیگر اهداف این اردو است.

مشارکت 35 واحد صنفی املش در برگزاری فروش های فوق العاده

سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت املش از برگزاری فروش های فوق العاده در این شهرستان با حضور واحد صنفی خبر داد.

جلال حسین زاده افزود: در این برنامه کالاهای مختلفی بویژه پوشاک، کیف و کفش و لوازم التحریر با تخفیف مناسب در اختیار شهروندان قرار خواهد گرفت.

وی تصریح کرد: با هدف نظارت بر عرضه کالاهای پر مصرف این دوره زمانی در سطح واحدهای صنفی شهرستان املش و برخورد با تخلفات احتمالی، طرح نظارتی ویژه بازگشایی مدارس در این شهرستان اجرا خواهد شد.

سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت املش ادامه داد: برنامه ریزی لازم برای جذب و توزیع دفترچه های دانش آموزی در شهرستان با نرخ مصوب سازمان حمایت از مصرف کنندگان صورت گرفته و واحدهای صنفی منتخب اقدام به عرضه این دفترچه ها در واحدهای صنفی منتخب خواهند کرد.