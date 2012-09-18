اهتزاز پرچم رضوی در یزد/گسترش فرهنگ رضوی "زیر سایه خورشید"

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی مهدوی نژاد ظهر سه شنبه در نشستی خبری اظهار داشت: امسال در قالب جشنواره پنجم "زیر سایه خورشید" برنامه های متنوعی از جمله اهتزاز پرچم رضوی، مراسم ویژه خدام رضوی، دیدار با بیماران،‌ معلولان، سالمندان و نوزادان استان یزد و .... اجرا می شود.

وی با بیان اینکه جشنواره زیر سایه خورشید در استان یزد طی سالهای برگزاری آن بسیار مورد استقبال مردم قرار گرفته است، گفت: جشنواره زیر سایه خورشید سبب گسترش فرهنگ رضوی در جامعه می شود.

مهدوی نژاد همچنین عنوان کرد: زیر سایه خورشید بستر مناسبی برای تعمیق باورهای دینی و شناخت سیره عملی امام رضا (ع) است.

وی با بیان اینکه جشنواره زیر سایه خورشید به لحاظ روانی در اقشار مختلف مردم به ویژه مردم گرفتار و بیماران تاثیرگذاری بسیاری داشته است، افزود: بسیاری از بیماران بیمارستانها خواستار حضور خدام رضوی بر بالین خود هستند زیرا معتقدند حضور آنها در بهبود آنها همچنین تقویت روحیه معنوی آنها موثر است.

دبیر جشنواره زیر سایه خورشید استان یزد نیز در این نشست اظهار داشت: جشن بزرگ زیر سایه خورشید امسال در آستانه مقدس امامزاده جعفر محمد (ع) یزد برگزار می‌شود.

سید محمد نجم الهدای افزود: این جشن در پنج دوره گذشته در سالن وحدت یزد برگزار شد و سال گذشته بیش از 12 هزار نفر در آن حضور داشتند و با توجه به اینکه امسال پیش ‌بینی می‌شود بیش از 15 هزار نفر در این جشن شرکت کنند، نیاز به فضای بزرگتری است که امامزاده سید جعفر (ع) برای برگزاری آن مناسب تشخیص داده شد.

وی با اشاره به اینکه این مراسم چهارم مهرماه سال جاری برگزار می‌شود، افزود: حجت ‌الاسلام پناهیان و فرزاد جمشیدی، سخنران و مجری این برنامه‌ خواهند بود.

نجم‌الهدی خاطرنشان کرد: در این مراسم که با حضور خادمان آستان قدس رضوی برگزار می ‌شود، پرچم رضوی به اهتزاز درخواهد آمد و مراسم ویژه ‌ای توسط شش خادم حرم امام رضا (ع) برگزار می‌شود.

وی با اشاره به اینکه خدام رضوی دوم مهرماه وارد استان یزد می‌ شوند، افزود: حضور بر بالین بیماران و کودکان نوزاد، شرکت در جشن بزرگ مهدکودک‌های بهزیستی، حضور در 11 مدرسه دخترانه و 10 مدرسه پسرانه، برگزاری جشن میلاد امام رضا (ع) در پادگان‌ها و زندان‌ها و حضور در نمازهای پنجگانه سه امامزاده یزد، شرکت درجشن نابینایان و ناشنوایان، بازدید از خانه سالمندان تفت و .... از جمله برنامه‌هایی است که خدام رضوی در یزد اجرا می‌کنند.

نجم‌الهدی با بیان اینکه برنامه‌های جشنواره پنجم زیر سایه خورشید امسال بسیار متنوع برگزار می‌شود، افزود: بیش از 350 نفر برای برگزاری این جشنواره فعالیت می ‌کنند.