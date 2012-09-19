انتخابات مجمع قرآنیان استان کردستان در سنندج برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، معاون ارتباطات و اطلاع رسانی و مشاور قرآنی نماینده ولی فقیه در استان کردستان شامگاه سه شنبه در سومین نشست جامعه قرآنیان استان در سنندج اظهار داشت: پیشرفت همه جانبه فعالیت های قرآنی، حمایت از فعالان عرصه های مختلف قرآنی، رفع معضلات و حذف کاستی ها از مهمترین دغدغه های مسئولان استان بوده و در قالب برنامه ها و طرح های حمایتی مختلف مورد نظر قرار گرفته است.

محمد طالبی افزود: استان کردستان با بهره مندی از فعالان و نخبگان قرآنی و پژوهشگران مجرب در این حوزه از قطب های مهم کشور در عرصه فعالیت های قرآنی به شمار می رود و این مهم ضرورت بیش از پیش خدمت رسانی به فعالان این عرصه را فراهم می کند.

وی گفت: قاریان، اساتید و فعالان قرآنی کردستان در فضایی تقریبی و منسجم و همدل با همدیگر در موسسات و تشکل های قرآنی و دینی مشغول به فعالیت بوده و در لوای همین اتحاد و انسجام همواره شاهد کسب رتبه های برتر مسابقات و همایش های قرآنی کشوری و منطقه ای توسط نخبگان قرآنی استان هستیم.

مشاور قرآنی نماینده ولی فقیه در کردستان ادامه داد: در همین راستا و به منظور ساماندهی فعالیت های این حوزه مجمع قرآنیان استان کردستان تشکیل و انتخابات برای شناختن اعضای هیئت مدیره این مجمع برگزار شد.

طالبی با مثبت ارزیابی کردن نسبی فعالیت های قرآنی در استان کردستان و در سال های گذشته، یادآور شد: دغدغه مسئولان نظام، پیشرفت همه جانبه فعالیت های قرآنی، حمایت از فعالان عرصه های مختلف قرآنی، رفع معضلات و حذف کاستی ها و کمبودها در مسیر حرکت های قرآنی و تبدیل کردستان به قطب جدی فعالیت های قرآنی در سراسر کشور است.

وی گفت: بودجه های بسیار خوبی در عرصه های مختلف مرتبط با فعالیت های قرآنی وجود دارد و این بودجه ها از سوی دستگاه های متولی در استان قابل جذب است.

در ادامه این نشست چند نفر از فعالان قرآنی استان که خود را برای حضور در جمع اعضای هیئت مدیره مجمع قرآنیان کردستان کاندید کردند به بیان دیدگاه ها و چالش های فراروی فعالیت های قرآنی در استان پرداختند و پس از آن انتخابات مجمع قرآنیان استان کردستان با حضور همه پیشکسوتان و فعالان عرصه های مختلف قرآنی از سراسر استان انجام شد.