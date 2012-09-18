اعزام 50 هزار دانش آموز مددجوی کمیته امداد به اردوهای دانش آموزی

به گزارش خبرنگار مهر، کوروش محمدی عصر سه شنبه در همایش علمی 700 نفر ازدانش آموزان کانونهای پیروان ولایت آذربایجان غربی افزود: در حال حاضر 600 کانون موقت تابستانی و 100 کانون دائم در سطح کشور مشغول فعالیت است.

وی با بیان اینکه 22 هزار نفر از دانش آموزان مددجو در این کانونها عضو هستند اظهارداشت: در بخش تحصیلی 600 هزار دانش آموز، 120 هزار دانشجو و یک هزار و 400 نخبه از خدمات حمایتی این نهاد بهره مند هستند.

محمدی در خصوص مشاوره گروهی خانواده های زیر پوشش کمیته امداد گفت: قرار است در همه شهرستان ها، اردوگاه ها و خوابگاه هایی در اختیار این نهاد قرار گیرد که دانش آموزان و خانواده ها از مباحث تربیتی و تحصیلی استفاده کنند.

مدیر کل کمیته امداد آذربایجان غربی نیز در این همایش ضمن گرامیداشت دهه کرامت تلاش کانونهای دانش آموزی را در جهت تقویت حس دین باوری و آگاهی بخشی به دانش آموزان را مورد تاکید قرار داد و گفت: امروز باید دانش آموزان خانواده امداد استعداد های خود را باور کنند و بدانند که اگر تلاش کنند دستیابی به رتبه های برتر در عرصه های مختلف کشور دست یافتنی است.

جلال حسین زاده دانش آموزان حاضر در همایش علمی کانون های ولایت استان را نمود عینی شعار "ما می توانیم" دانست و افزود: این همایش با هدف ارتقای سطح مطالعه، تحقیق و آگاهی دانش آموزان تحت حمایت همه ساله از سوی اداره امور فرهنگی کمیته امداد استان برگزار می شود

در ادامه این همایش حجت الاسلام مهدی قریشی، قائم مقام نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ارومیه با تشریح مقام والای زن در دین مبین اسلام شخصیت والای حضرت معصومه (س) را الگو برای دختران جامعه اسلامی دانست.

در ادامه این همایش علمی دو سرود دسته جمعی از سوی گروههای هنری کانون پیروان ولایت ارومیه اجرا و از صاحبان مقالات 10 دانش آموز نخبه از مرکز استان و سایر شهرستانها تجلیل بعمل آمد.