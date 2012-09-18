مدیر عامل سایپا از ایمنی و قیمت خودروهایش به کمیسیون صنایع گزارش داد

محمد بیاتیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جلسه امروز کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: در جلسه امروز طرح اصلاح قوانین نحوه معرفی، انتخاب و فعالیت ناظرین و ساماندهی امور نظارتی مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت.

وی با اشاره به بررسی لایحه جامع خاک در کمیسیون صنایع و معادن گفت: مواد ۱۱، ۱۲، ۲۰، ۳۳ و ۳۴ این لایحه توسط اعضای کمیسیون صنایع مورد بررسی قرار گرفت.

عضو کمیسیون صنایع و معادن خاطرنشان کرد: مدنی مدیر عامل شرکت خودروسازی سایپا جهت بررسی وضعیت خودروسازی کشور و در خصوص ایمن کردن خودروها و قیمت آنها در نشست کمیسیون صنایع حضور یافت.

بیاتیان افزود: همچنین طرح جامع منابع طبیعی وآبخیزداری کشور در جلسه کمیسیون صنایع بررسی قرار گرفت و جهت بررسی های بیشتر به کارگروه معدن ارجاع شد.

وی همچنین از تصویب طرح اصلاح مواد38 و 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده در کمیسیون صنایع خبرداد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن از بررسی طرح یک فوریتی مدیریت خدمات کشوری در کمیسیون صنایع خبرداد و گفت: مواد 5، 11، 15، 16، و 37 این طرح به کمیسیون صنایع ارجاع شده و قرار است در جلسات آینده پیگیری شود.

