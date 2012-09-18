جریمه 66 میلیارد ریالی اصناف متخلف استان بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدی عصر سهشنبه در نشست شورای اداری شهرستان دشتستان اظهار داشت: گشتهای نظارتی یکی از مهمترین اقداماتی است که میتواند در ایجاد ثبات در سطح بازار اثرگذار باشد و این گشتهای مشترک نظارتی با جدیت دنبال میشود و برخورد لازم با متخلفان صورت می گیرد.
وی به اقدامات صورت گرفته در این راستا اشاره کرد و از انجام بیش از دوهزار و 400 گشت بازرسی طی پنجماهه نخست سال جاری در سطح استان بوشهر خبر داد و اضافه کرد: در مدت مشابه سال گذشته یکهزار و 100 مورد گشت نظارتی در استان انجام شده بود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان بوشهر به برخورد با متخلفان اشاره کرد و با اشاره به رشد 10 برابری نصب پارچهنوشته بر محل اصناف متخلف، ادامه داد: در پنج ماهه نخست امسال 100 مورد پلمپ و پارچهنویسی متخلفان واحدهای صنفی صورت گرفته است.
اعمال یکمیلیارد ریال جریمه برای مرغداریهای استان بوشهر
وی به تلاشهای دشمنان در ایجاد فشارها و تحریمهای اقتصادی برای ایجاد فشار به مردم اشاره کرد و افزود: دشمنان تلاش دارند با این کارها بین مردم و مسئولان نظام اختلاف بیاندازند که مردم با هوشیاری خود اجازه این سوءاستفادهها را به انها نخواهند داد.
احمدی همچنین به میزان محکومیت مالی اصناف متخلف و مقایسه آمار سال گذشته با امسال اشاره کرد و اظهار داشت: محکومیت مالی اصناف متخلف در پنج ماهه نخست سال گذشته 37 میلیارد و 51 میلیون ریال بوده است که در سال جاری به 66 میلیارد و 824 میلیون ریال رسیده است که دارای 80 درصد رشد است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان بوشهر در ادامه به تشکیل 56 مورد پرونده برای مرغداریهای استان در پنج ماهه نخست سال گذشته اشاره کرد و افزود: در سال جاری با 50 درصد افزایش، 84 پرونده برای مرغداریهای استان تشکیل شده است و بیش از یکمیلیارد ریال جریمه برای مرغداریها اعمال شده است.
وی به تلاش دشمنان برای ضربه زدن به نظام در عرصههای اقتصادی اشاره کرد و افزود: برخی افراد سعی دارند با متشنج کردن بازار به اهداف مورد نظر خود دست یابند که مردم مثل گذشته مقابل آنها خواهند ایستاد و اجازه چنین کاری را به انها نمیدهند.
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