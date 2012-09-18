63 کشته و زخمی در حمله پ ک ک به کاروان نظامیان ترک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، شبه نظامیان حزب منحله کارگران کرد ترکیه (پ ک ک) امروز با شلیک موشک به یک کاروان نظامیان ترکیه در شرق این کشور حمله کردند.

در این حمله که در بزرگراه بینگول-موس در نزدیکی شهر کاردشلر در استان بینگل رخ داد دست کم هفت نظامی کشته و 53 نفر دیگر از آنان زخمی شدند.

طبق بیانیه ای که از سوی دفتر استانداری حکاری منتشر شد طی روزهای اخیر در درگیری بین ارتش ترکیه و شبه نظامیان در این استان واقع در جنوب غرب ترکیه، 32 عضو پ ک ک کشته شده اند.

بر اساس این بیانیه نظامیان ترکیه از ماه فوریه امسال تا کنون 974 عملیات نظامی علیه کردهای پ ک ک انجام داده اند که در جریان آنها 330 شبه نظامی کشته شده اند.

گفتنی است مبارزات مسلحانه شبه نظامیان جدایی طلب کرد با دولت ترکیه از سال 1984 تا کنون 40 هزار قربانی داشته است.