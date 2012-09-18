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۲۸ شهریور ۱۳۹۱، ۲۰:۳۴

آتش نشانان قزوین توان خود را در مهار آتش به نمایش گذاشتند

آتش نشانان قزوین توان خود را در مهار آتش به نمایش گذاشتند

قزوین- خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت آتش نشانی قزوین گفت: نیروهای آتش نشانی و شرکت نفت با برگزاری مانور مشترک توان عملیاتی خود را برای مهار آتش در شرایط مختلف به نمایش گذاشتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، به منظور ارتقاء توان عملیاتی و آمادگی نیروها و تجهیزات و همچنین بکارگیری دانش فنی روز سه شنبه آتش نشانان شهر قزوین و شرکت نفت مانور مشترکی برگزار کردند.
 
علی شفیعی مدیرعامل آتش نشانی هدف از برگزاری این مانور در شرکت نفت را حفظ آمادگی در شرایط اضطراری برای مقابله با حریق و در شرایط زلزله احتمالی درنقاط مختلف بخصوص انبار شرکت نفت اعلام کرد.
 
عادلی مدیر شرکت ملی پخش فراوردهای نفتی قزوین هم در این باره اظهارداشت: شرکت نفت از مراکز حساس و خطر خیز است باید آمادگی نیروهای امدادی در همه شرایط بخوبی حفظ شود تا بتوان با بروز هر گونه حادثه ای به سرعت وارد عمل شد و
با آن بدرستی مقابله کرد.
 
در این مانور علاوه بر دستگاهه ای امدادی استان نمایندگان شرکت نفت استانهای زنجان، کردستان، البرز و گیلان هم شرکت کردند.
کد مطلب 1699523

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