شعارهای تماشاگران علیه ترابیان و تشویق شمس، شمسایی و نظری

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار دوم تیم‌های ملی فوتسال ایران و روسیه که سه‌شنبه شب در ورزشگاه پیروزی اصفهان برگزار شد، با حواشی مختلفی همراه بود.

تیم ملی ایران که در دیدار روز گذشته خود متحمل شکست شده بود، در دیدار امشب عملکرد بهتری از خود به نمایش گذاشت و توانست در این دیدار تساوی کسب کند.

در بازی امروز تیم ملی، عباس ترابیان، رئیس کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال به عنوان سرپرست روی نیمکت تیم ملی فوتسال ایران نشسته بود.

بسیاری از تماشاگران این بازی که از هواداران تیم سپاهان بودند، پیش از آغاز بازی به تشویق تیم سپاهان رفته و با این کار به استقبال دیدار تیم‌های سپاهان و الاهلی رفتند.

هواداران سپاهان همچنین با سر دادن شعارهایی علیه تیم پرسپولیس، پیش از دیدار این تیم مقابل پرسپولیس، برای این تیم کری خواندند.

تشویق حسین شمس، وحید شمسایی و مصطفی نظری در کنار شعارهای تند علیه عباس ترابیان، از دیگر حاشیه‌های این دیدار به شمار می‌رفت.

محمد کشاورز و اصغر حسن‌زاده در این دیدار به دلیل مصدومیت به میدان نرفتند.

پولوف، بازیکن تیم ملی فوتسال روسیه بعد از اخراج خود در نیمه دوم بازی، محکم به تتوپ ضربه زد و با شعارهای هواداران تیم ملی ایران مواجه شد.