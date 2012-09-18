فروش 105 میلیارد ریال اموال غیرمنقول در سازمان تملیکی

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمد تقی مدنی از فروش 105 میلیارد و 787 میلیون و 238 هزار ریال اموال غیرمنقول در 6 ماهه ابتدای سال جاری خبر داد.

معاون حقوقی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، اظهار داشت: در فروش اموال منقول نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود 27 درصد رشد داشته ایم و در این مدت 332 فقره پرونده به فروش رسیده است.

وی افزود: استان های تهران، سیستان و بلوچستان و خراسان رضوی به ترتیب رتبه های اول تا سوم فروش اموال غیر منقول را در سراسر کشور کسب کرده اند.

مدنی با اشاره به اتخاذ سیاست واگذاری املاک وثیقه ای به صاحبان، بیان داشت: در راستای مساعدت به وثیقه گذارانی که اموالشان به نفع دولت ضبط شده است، املاک وثیقه ای، خارج مزایده و به صورت توافقی به صاحبان با اقساط بلند مدت واگذار می شود تا ضمن احقاق حقوق دولت، آسیب کمتری به این افراد که عموما خیرخواهانه اقدام به وثیقه گذاری نموده اند وارد شود و در این راستا در 6 ماهه ابتدای سال جاری 70 درصد از املاک وثیقه ای به صاحبانشان واگذار شد.