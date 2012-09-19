ساماندهی امور جوانان برای مقابله با توطئه های دشمنان دین ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، کریم افشاریان شامگاه سه شنبه در جلسه ساماندهی امور جوانان شهرستان سقز با محکوم کردن دسیسه دشمنان در توهین به ساحت مقدس پیامبر گرامی اسلام (ص) اظهار داشت: دشمن کینه توز باید بداند که طوفان خشم مسلمانان علیه ظالمان و دین دشمنان روشن شده است و تا نابودی آنها ادامه دارد.

وی افزود: در بین جوانان پتانسیل های نهفته ای وجود دارد که باید با انجام کارهای دینی، فرهنگی و هنری روحیه قهرمان پروری را در بین این آینده سازان فردای ایران اسلامی شکوفا کرد و با توجه بیشتر به برنامه های فرهنگی و دینی در این حوزه اقدامات بهتری را اجرایی کرد.

فرماندار شهرستان سقز ادامه داد: ترویج فرهنگ ورزش همراه با اعتلای باورهای دینی در بین جوانان، کشور را از گزند دشمنان مصون می کند و انتظار می رود که مسئولان و متولیان این بخش در شهرستان سقز از تمامی ظرفیت های در اختیار بهره برداری کنند.

افشاریان در پایان سخنان خود یادآور شد: بی گمان توسعه ورزش بهترین راهکار برای مقابله با توطئه های دشمنان بر ضد جوانان است و در صورت برنامه ریزی اصولی می توان از این مهم به خوبی برای تقویت روحیه خودباوری در بین جوانان بهره برداری کرد.