اهانت به پیامبر اسلام (ص) نشانه عجز و حقارت دشمنان اسلام است

سعدی نقشبندی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن محکوم کردن اقدامات دشمن در راستای توهین به مقدسات اسلامی، اظهار داشت: در پی درماندگی در مقابل گفتمان عقلانی و منطقی، دشمنان اسلام سعی دارند با تحریک احساسات و جریحه دار کردن مقدسات مسلمانان، نقشه های شوم خود را پیاده کنند.

وی با اشاره به توطئه های مختلف دشمن در راستای مقابله با گسترش دین مبین اسلام در سراسر جهان افزود: امروزه دشمنان دیرینه مسلمانان به انحا مختلف و با نقشه ای شوم و برنامه ریزی شده و با دلی پر از کینه سعی دارند تلافی درماندگی تاریخی خود در مقابله با اسلام و مسلمانان را با توهین به مقدسات، جبران کنند.

فرماندار شهرستان دیواندره در ادامه یادآور شد: در این برهه حساس لازم است تمامی مسلمانان با حفظ اتحاد و همدلی و چنگ زدن به ریسمان محکم الهی و پیروی از دستورات دین مبین اسلام، هوشیارانه مواظب نقشه های دشمنان و در رأس آنها صهیونیسم باشند.

وی در پایان گفت: بدون شک تمامی توطئه های دشمن در راستای مقابله با نظام اسلامی محکوم به شکست است و دین مبین اسلام همچنان به گسترش نفوذ خود در دل کاخ های مستکبران و ظالمان ادامه می دهد.