افتتاح دفتر شورای اسلامی شهر رودهن در راستای خدمت رسانی مطلوب

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا قاسمی فرزاد در مراسم افتتاح دفتر شورای اسلامی شهر رودهن بیان داشت: شهر رودهن به لحاظ داشتن مردم فهیم و ولایتمدار و همچنین موقعیت ویژه جغرافیایی حائز اهمیت است.

وی افزود: خدمات ارائه شده در حوزه‌های مختلف شهری در شهر رودهن مطلوب است و این حاصل تعامل مثبت و سازنده مجموعه مدیریت شهری این شهر است.

فرماندار شهرستان دماوندعنوان کرد: سومین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا به لحاظ فرصت 22 ماهه و افزون بر چهار سال دوره خدمت، یک دوره منحصر به فرد است و اعضای شوراها باید این فرصت را برای ثبت و درج خدمات و آثار ماندگار در راه رضایت مردم مغتنم بشمارند؛ چراکه این امر رضایت خداوند را در پی خواهد داشت.

در پایان این مراسم، فرماندار دماوند از مرکز مطالعات و تحقیقات شهرداری و شورای اسلامی شهر رودهن بازدید کرد.

ملاقات چهل نفر از شهروندان فیروزکوه با فرماندار

در راستای تکریم ارباب رجوع، فرماندار فیروزکوه با شهروندان شهرستان ملاقات حضوری داشت و در این ملاقات حضوری که بیش از 40 نفر از شهروندان حضور داشتند، مسائل و مشکلات آنها از جمله طرح های تولیدی، عمرانی و آبادانی روستاها و درخواست وام اشتغال رسیدگی شد.

در ادامه این ملاقات عمومی، سعید افشار نادری به اتفاق تعدادی از مسئولان شهرستان از روستاهای منطقه "حبله رود" و پروژه های در دست اجرای روستاهای انزها، آتشان، دهگردان و منطقه گدوک را از نزدیک بازدید کردند.

در این بازدید، فرماندار در جریان روند اجرایی پروژه روکش آسفالت روستا های انزها و آتشان و طرح هادی مزداران قرار گرفت که این پروژه ها از جمله مطالبات مردم در سالهای گذشته بوده و عملیات اجرایی آنها آغاز شده است.