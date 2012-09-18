هنرمندان منادی فرهنگ رضوی در دل کودکان هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم عزیزی در پیامی به مناسبت آغاز ششمین جشنواره ملی تئاتر کودک و نوجوان و نمایش عروسکی ضامن آهو آورده است: هنرمندان منادیان، سربازان و پرچم داران فرهنگ رضوی در سنگر إحیاء، معرفی و تثبیت داشته های دین مبین اسلام در ذهن و دل کودکان و نوجوانی هستند که مهم ترین گروه سنی جهت درک و آموختن و تأثیرپذیری اند.

جهانی که دشمنان اسلام هر لحظه درصدد توطئه گری و پرده افکنی بر نورانیت و جهان شمولی فرهنگ و معارف اسلام ناب رسول الله (ص) هستند باید هوشیار باشیم تا هراس آنان حربه ایی علیه شان شود و این مهم سرلوحه امورمان و خط مشی برنامه ریزی مان خاصه در حوزه فرهنگ و هنر است.

درچنگ اندازی اخیر حاکمان ضد دین و بشریت به سینمای پوشالی غرب، تیری که با هدف تخریب اصول جهانی اسلام از ترکش صهیونیست و آمریکا رها شد دیگر بار به دیوار ستبر خشم و نفرت و انزجار مردم مسلمان و خداپرست برخورد و همراه با شعله های سرکش استکبار ستیزی به سوی شان بازگشت.



این نگرانی ها و دغدغه ها را که من از آن با عنوان« بغض معاصرمسلمانان» یاد می کنم؛ شما بهترین چاره سازید، شما که ابزارتان هنر است، هنر متکی به معارف اصیل و عمیق اسلام، ابزاری مهم، مؤثر، گیرا و برنده.

بدون تردید رسالت هنری شما تلاش گران در تحکیم و انتقال آموزه ها و احکام الهی که بی حد وحصر، کامل و بی نقص از جانب ائمه معصومین(ع) نزد ما به امانت نهاده شده، می تواند هموارگر راه هدایت جامعه باشد.

امروز مفتخریم به این که تحت لوای حکومت اسلامی امام عصر(عج) روزگار می گذرانیم ومی توانیم منادیان فرهنگ رضوی باشیم و شما، سربازان و پرچم داران این فرهنگ در سنگر إحیاء ، معرفی و تثبیت داشته های دین مبین اسلام درذهن و دل کودکان و نوجوانی هستید که مهمترین گروه سنی جهت درک و آموختن و تأثیرپذیری اند.

برای همه هنرمندان ایران اسلامی، مدیران و مسئولان دست اندرکار این جشنواره فاخر رضوی، همت بلند، هوش سرشار، توان عالی، تعصب اسلامی و سلامت، سعادت و سربلندی از درگاه خداوند متعال و در پناه توجهات حضرت ثامن الحجج(ع) مسئلت دارم .