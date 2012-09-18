به گزارش خبرنگار مهر، علی صانعی پس از تساوی تیم ملی ایران مقابل تیم ملی روسیه در گفتگو با خبرنگاران رسانه‌های گروهی با اشاره به دو دیدار دیروز و امروز تیم ملی ایران مقابل روسیه اظهار داشت : باید بگویم تیم ملی هنوز مشکلاتی دارد که باید طی روزهای آینده برطرف شود اما فراموش نکنید که در بازی امروز از بازی روز گذشته بهتر بودیم.

وی ادامه داد: تیم ملی برای حضور در مسابقات جام جهانی تنها 30 روز فرصت دارد و در این مدت باید بیش از گذشته برای هماهنگی و برطرف کردن نقاط ضعف بازیکنان تلاش کنیم.

سرمربی تیم ملی فوتسال ایران در مورد مصدومیت محمد کشاورز و حسن‌زاده در این مسابقه گفت: در این بازی به این دو بازیکن استراحت دادیم تا با بازی کردن در مقابل روسیه، مصدومیت آنها تشدید نشود و مشکلی برای بازی آنها در تیم باشگاهیشان به وجود نیاید.

وی در مورد شعارهای تماشاگران علیه تیم ملی اضافه کرد: باید بگویم حتی اگر تماشاگران شبانه‌روز علیه من شعار بدهند، مرا ناراحت نمی‌کنند و این مسئله برای من مهم نیست زیرا موفقیت تیم ملی برایم مهم تر است.