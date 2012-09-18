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۲۸ شهریور ۱۳۹۱، ۲۱:۲۱

علی صانعی:

تیم ملی با تماشاگران خودی هم جنگید/ شعارها ناراحتم نمی‌کند

تیم ملی با تماشاگران خودی هم جنگید/ شعارها ناراحتم نمی‌کند

اصفهان – خبرگزاری مهر: سرمربی تیم ملی فوتسال ایران با اشاره به شعارهای تماشاگران تیم ملی فوتسال علیه او و تیم ملی گفت: در این دو روز شعارهای تندی علیه من و تیم ملی سر دادند و باید بگویم علاوه بر تیم ملی روسیه با تماشاگران خودی هم جنگیدیم.

به گزارش خبرنگار مهر، علی صانعی پس از تساوی تیم ملی ایران مقابل تیم ملی روسیه در گفتگو با خبرنگاران رسانه‌های گروهی با اشاره به دو دیدار دیروز و امروز تیم ملی ایران مقابل روسیه اظهار داشت: باید بگویم تیم ملی هنوز مشکلاتی دارد که باید طی روزهای آینده برطرف شود اما فراموش نکنید که در بازی امروز از بازی روز گذشته بهتر بودیم.

وی ادامه داد: تیم ملی برای حضور در مسابقات جام جهانی تنها 30 روز فرصت دارد و در این مدت باید بیش از گذشته برای هماهنگی و برطرف کردن نقاط ضعف بازیکنان تلاش کنیم.

سرمربی تیم ملی فوتسال ایران در مورد مصدومیت محمد کشاورز و حسن‌زاده در این مسابقه گفت: در این بازی به این دو بازیکن استراحت دادیم تا با بازی کردن در مقابل روسیه، مصدومیت آنها تشدید نشود و مشکلی برای بازی آنها در تیم باشگاهیشان به وجود نیاید.

وی در مورد شعارهای تماشاگران علیه تیم ملی اضافه کرد: باید بگویم حتی اگر تماشاگران شبانه‌روز علیه من شعار بدهند، مرا ناراحت نمی‌کنند و این مسئله برای من مهم نیست زیرا موفقیت تیم ملی برایم مهم تر است.

صانعی گفت: ما در این مسابقه علاوه بر تیم ملی روسیه با تماشاگران خودی و داور مسابقه هم جنگیدیم زیرا داوران هم در قضاوت خود به شدت علیه ما قضاوت می‌کردند.

کد مطلب 1699541

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