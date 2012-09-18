الگوهای اسلامی جامعه غرب را دگرگون می سازند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام ولی الله مصائبی عصر سه شنبه در نشستی با دختران باشگاه فرهنگی جوان شهرستان شاهرود در محل سالن همایش های اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان در شاهرود، ضمن اشاره به "فداها ابوها" جمله ای که امام موسی کاظم (ع) درباره حضرت معصومه (س) فرمودند، تصریح کرد: آن حضرت شأن و منزلتی داشتند که پدر بزرگوارشان در وصف این جلال و بزرگی سه بار فرمودند "فداها ابوها".

وی ضمن بیان سجایای علمی، اخلاقی و دینی حضرت فاطمه معصومه (س) گفت: دخترانی که با نام شیعه تربیت یافته و با قرآن عجین شده اند نباید بگذارند به عنوان ابزار در جامعه از آن ها استفاده شود.

شعار " آزادی" اسارتی نوین برای زنان

وی تصریح کرد: رنگین کمان خرده فرهنگ های غربی جوانان ما را می بلعد و تیغ تهاجم فرهنگی رگ انسانیت زنان را می برد و این قشر را با شعار آزادی به اسارتی نوین می برد.

معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان با اشاره به تهاجم فکری و فرهنگی دشمن در میان جوانان عنوان کرد: همه ما نیاز به آموزگاری داریم که نجات دهنده باشد و این چنین الگوهایی در اسلام معرفی شده اند.

عصر غربت انسان و کساد بازار ایمان

مصائبی همچنین به نقش زنان در عرصه های مختلف علمی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی در دوره های مختلف اشاره کرد و اظهار داشت: در عصری هستیم که ابرهای مادیت جلوی نور حقیقت را گرفته اند، گفت: عصر غربت انسان و کساد بازار ایمان است و زنان هستند که می توانند نهضتی که با خون شهدا و تلاش های امام راحل (ره) تا به این مرحله پیش آمده را حفظ و حراست نمایند.

وی همچنین ضمن یادآوری نقش زنان در عرصه های مختلف تاریخی تاکید کرد: اگر مردی برومند و موفق است به برکت وجود و حضور زنان در خانه و جامعه می باشد.

مدرنیته غرب دچار ابتذال اندیشه است

معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان افزود: جامعه ما مدت هاست به سمت مدرنیته شدن پیش می رود اما مدرنیته ای که غرب پایه های آن را ریخته دچار فقر اندیشه است نه دچار ابتذال اندیشه و عامل بوجود آمدن انحرافات می شود.

مصائبی با یادآوری این موضوع که اسلام مخالف مدرنیته نیست بلکه خود اسلام پیام آور مدرنیته بوده گفت: وقتی پیامبر(ص) مبعوث شدند جامعه توحیدی همراه علم و کمال پدید آوردند.

وی خاطر نشان کرد: آن چه در غرب به عنوان پیشرفت از آن نام برده می شود بحران مدرنیته و مدرنیته بحرانی است، چرا که مدرنیته در کنار خلأی که غرب آن را احساس می کند ظهوری نخواهد داشت.

غرب لاشه علم را به ما می دهد نه اصل آن را

معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان با تاکید برا این که گمشده غرب مسائل اعتقادی و فرهنگی است عنوان کرد: آن چه غرب به اسم علوم تجربی به ما می دهد لاشه علم است نه خود علم.

مصائبی گفت: دنیا و دنیا طلبان به دنبال لذت های دنیوی هستند و لذت های اخروی را به فراموشی سپرده اند، اینها خالق و مکتب اهل بیتی و فاطمی را کنار گذاشته اند و به دنبال سرابی از شعار های پوچ و تو خالی حرکت می کنند.

وی تاکید کرد: دختران امروز ایران باید به عنوان علم و پرچم اسلام، نشانی از آثار حضرت فاطمه و حضرت معصومه (س) داشته باشند و حلاوت و شیرینی فاطمی بودن را با حلاوت دنیا عوض نکنند.

عصر جدید، عصر جاهلیت نوین

معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان در پایان، عصر جدید را عصر جاهلیت نوین نامید و افزود: جوانان ما در حوزه های مختلف روز، به دنبال الگوهای دینی بگردند که دین ما از نظر الگو در تمام زمینه ها غنی و بی نیاز از هر الگوی غربی و نارسایی است.

در حاشیه این جشن به اعضاء این باشگاه که نام مبارک فاطمه داشتند هدایایی اهدا شد و بسته های فرهنگی متشکل از کتاب و سی دی آموزشی مرتبط با موضوع جشن بین شرکت کنندگان توزیع گردید.