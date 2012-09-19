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۲۹ شهریور ۱۳۹۱، ۹:۲۸

خواجه نژاد:

90 هزار جلد کتاب و سند در موسسه فرهنگی گرگان جمع آوری شد

90 هزار جلد کتاب و سند در موسسه فرهنگی گرگان جمع آوری شد

گرگان - خبرگزاری مهر: قائم مقام موسسه فرهنگی میرداماد استان گلستان گفت: این موسسه 80 هزار جلد کتاب و 10 هزار جلد نسخه سند مربوط به این خطه دارد که از اماکنی چون کتابخانه مجلس و مرکز اسناد ملی جمع آوری شده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد خواجه نژاد شامگاه سه شنبه در نشست اسناد خانوادگی و هویت ملی با یادی از آیت الله سید محمد رئیسی گفت: از سوی مرحوم آیت الله سید محمد رئیسی  149 نسخه خطی و 50 نسخه چاپ سنگی و افست به موسسه فرهنگی میرداماد اهدا شده است.

وی افزود: موسسه فرهنگی میرداماد غیر دولتی و غیر انتفاعی است و با همت آیت الله نورمفیدی پایه گذاری شده است  و تاکید ان نیز بر احیا تاریخ این خطه از کشور اسلامی است.

خواجه نژاد ادامه داد: این نشست نیز برای تجلیل از افرادی است که اسناد ، نسخ خطی و یا تصاویر آنها را در اختیار این موسسه قرار داده اند.

وی با اشاره به نسخ خطی اهدا  شده توسط آیت الله رئیسی گفت: ایشان دغدغه داشتند که مواریث گذشته در منطقه حفظ شود ، ایشان مجموعه ای از نسخ خطی جمع آوری شده توسط خاندان خود را که در دو بخش نسخ خطی و نسخ چاپ سنگی و افست قدیمی است  را در تاریخ 15 بهمن سال 89به این موسسه اهدا کردند.

خواجه نژاد اذعان داشت: کتاب های تهذیب الاحکام کتابت شده در سال 1030 قمری، شرح شواهد الکشاف کتابت شده در سده هشتم قمری و توضیح المطالب کتابت شده در سال 1222 قمری از جمله مهمترین نسخ خطی و اسناد اهدا شده توسط آیت الله رئیسی است.

کد مطلب 1699553

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