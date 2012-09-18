طرح پزشک خانواده در چهار استان اجرا شده است/ پیگیری تجمیع بیمه ها

عبدالرحمان رستمیان در گفتگو با خبرنگار مهر به دستور کار جلسه امروز کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: مرضیه وحید دستجردی وزیر بهداشت، درمان و آموزش‌پزشکی با حضور در نشست امروز کمیسیون بهداشت گزارشی درباره وضعیت بیمه و پزشک خانواده قرائت کرد.

وی با بیان اینکه وزیر بهداشت در این نشست مطرح کرد که طرح پزشک خانواده تاکنون در چهار استان اجرا شده است، گفت: اگر دانشگاههای علوم پزشکی در استانها اعلام آمادگی کنند اجرای طرح در دیگر استانهای کشور آغاز خواهد شد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان تصریح کرد: در نشست با وزیر بهداشت مطرح شد که بودجه طرح پزشک خانواده از سوی وزارت کار، رفاه و تامین اجتماعی پرداخت می شود.

رستمیان همچنین به جلسه کمیسیون بهداشت با وزیر تعاون کار رفاه اشاره کرد و گفت: شیخ الاسلام در این نشست در خصوص تجمیع بیمه ها صحبت کرد و مقرر شد با توجه به تاکید برنامه پنجم ، تجمیع و یکسان سازی بیمه ها هر چه زودتر اجرا شود.

وی همچنین گفت: در این جلسه در خصوص قانون استخدامی تامین اجتماعی بحث هایی صورت گرفت و شیخ الاسلامی مطرح کرد که این وزارتخانه از سهمیه ویژه مدیران در استخدام که پنج درصد است استفاده نمی کند.

