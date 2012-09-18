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۲۸ شهریور ۱۳۹۱، ۲۱:۲۹

در کمیسیون بهداشت مطرح شد؛

طرح پزشک خانواده در چهار استان اجرا شده است/ پیگیری تجمیع بیمه ها

طرح پزشک خانواده در چهار استان اجرا شده است/ پیگیری تجمیع بیمه ها

عضو کمیسیون بهداشت با بیان اینکه وزیر بهداشت نشست با کمیسیون بهداشت مطرح کرد که طرح پزشک خانواده تاکنون در چهار استان اجرا شده است، گفت: اگر دانشگاههای علوم پزشکی در استانها اعلام آمادگی کنند اجرای طرح در دیگر استانهای کشور آغاز خواهد شد.

عبدالرحمان رستمیان در گفتگو با خبرنگار مهر به دستور کار جلسه امروز کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: مرضیه وحید دستجردی وزیر بهداشت، درمان و آموزش‌پزشکی با حضور در  نشست امروز کمیسیون بهداشت گزارشی درباره وضعیت بیمه و پزشک خانواده قرائت کرد.

وی با بیان اینکه وزیر بهداشت در این نشست مطرح کرد که طرح پزشک خانواده تاکنون در چهار استان اجرا شده است، گفت: اگر دانشگاههای علوم پزشکی در استانها اعلام آمادگی کنند اجرای طرح در دیگر استانهای کشور آغاز خواهد شد.
 
عضو کمیسیون بهداشت و درمان تصریح کرد: در نشست با وزیر بهداشت مطرح شد که بودجه طرح پزشک خانواده از سوی وزارت کار، رفاه و تامین اجتماعی پرداخت می شود.
 
رستمیان همچنین به جلسه کمیسیون بهداشت با وزیر تعاون کار رفاه اشاره کرد و گفت: شیخ الاسلام در این نشست در خصوص تجمیع بیمه ها صحبت کرد و مقرر شد با توجه به تاکید برنامه پنجم ، تجمیع و یکسان سازی بیمه ها هر چه زودتر اجرا شود.
 
وی همچنین گفت: در این جلسه در خصوص قانون استخدامی تامین اجتماعی بحث هایی صورت گرفت و شیخ الاسلامی مطرح کرد که این وزارتخانه از سهمیه ویژه مدیران در استخدام که پنج درصد است استفاده نمی کند.
 
کد مطلب 1699556

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