ضرورت مدیریت مصرف آب در بخش کشاورزی حوضه آبریز دریاچه ارومیه

به گزارش خبرنگار مهر، سید جواد محمودی سه شنبه شب در جریان بازدید از مزارع نمونه طرح توسعه کشاورزی پایدار در شرایط کم آبی در نقده افزود: در شرایط کم آبی و خشکی دریاچه ارومیه، مدیریت مصرف آب در بخش کشاورزی با استفاده از شیوه های مبتنی بر دانش روز بسیار با اهمیت است و برای آگاه سازی مردم و تبیین نقش مشارکت های مردمی در احیای دریاچه باید بصورت گسترده فرهنگ سازی شود.

وی ادامه داد: تولید محصولات کشاورزی با کیفیت از طریق شیوه های اورگانیک از شاخصه های بارز کشاورزی پایدار است که با گسترش آن علاوه بر افزایش قدرت اقتصادی تولید کنندگان، سلامت جامعه نیز ارتقا می یابد.

مدیر ترویج سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی نیز در این مراسم گفت: طرح توسعه کشاورزی پایدار در شرایط کم آبی در 71 هکتار از مزارع حاشیه تالاب سیران گولی نقده اجرا می شود.

سعید جفایی افزود: این پروژه با هدف مصرف بهینه آب، کمک به احیای تالابها و کاهش مصرف سموم کشاورزی به صورت آزمایشی در 3 استان فارس، آذربایجان غربی و شرقی در حال اجرا است و امسال در سال نخست اجرای این طرح با مشارکت روستائیان حاشیه تلاب سیران گولی نقده اجرا می شود.

وی گفت: مطالعات این طرح سال گذشته در استان انجام شده و امسال نیز در مرحله نخست در 31 مزرعه به مساحت 71 هکتار در نقده اجرا می شود.

جفایی یاد آور شد: با ترویج این روش و آموزش کشاورزان آن را در 120 مزرعه دیگر در سایر نقاط استان عملیاتی می شود.