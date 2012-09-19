دفاع مقدس همواره در تاریخ ماندگار است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرتیپ پاسدار محمدتقی اصانلو سه شنبه شب در جلسه شورای اداری استان گرامیداشت ایام هفته دفاع مقدس تاکید کرد:کسی که بر این کشور حکومت می کند ولی فقیه است که ما فرمان او را مقدس می داریم و لذا دفاعی که از میهن به فرمان وی انجام می گیرد نیز مقدس است.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به توطئه های بی شمار دشمنان علیه نظام جمهوری اسلامی گفت: ما آموخته ایم که در بحران ها و در شرایط سخت، توطئه های دشمنان را خنثی و آنها را با ناکامی مواجه کنیم.

فرمانده قرارگاه حمزه سید الشهدا شمال غرب کشور همچنین گفت: ما همیشه ایام دفاع مقدس را گرامی می داریم چرا که دفاع مقدس به ما آموخت که برای حفظ و دوام انقلاب اسلامی، چگونه باید در صحنه های سخت و نرم در برابر دشمن مقاومت کنیم.

سردار اوصانلو در ادامه ضمن بازگو کردن برخی از خاطرات دوران دفاع مقدس افزود: رزمندگان اسلام با کم ترین امکانات در دوران جنگ تحمیلی در برابر دشمن ایستادند که این را از سرور و سالار شهیدان، حضرت ابی عبدالله الحسین(ع) الگو گرفته بودند.

وی یاد آور شد: ما از طریق دفاع مقدس توانستیم روش و طریقه مقاومت را به پابرهنگان و خیرخواهان عالم بیاموزیم چنانچه امروز نیز مقاومت اسلامی در برابر دنیای کفر در نقاطی مثل لبنان و فلسطین ادامه دارد.

ایران اسلامی با اقتدار در برابر استکبار جهانی ایستاده است

نماینده مردم آذربایجان غربی در مجلس خبرگان نیز در جلسه شورای اداری استان با بیان اقتدار و توانمندی های نظام اسلامی گفت: به برکت نظام اسلامی امروز جمهوری اسلامی ایران با اقتدار و سربلندی در برابر زیاده خواهی استکبار جهانی ایستاده است و مردم این مرزو بوم بخاطر این مسئله شکر گزار خداوند متعال هستند.

حجت الاسلام و المسلمین قریشی مسئولان را برای خدمتگزاری بیشتر به مردم و حل مسائل و مشکلات آنان توصیه کرد و افزود: حل مسائل و مشکلات مردم و خدمتگذاری بیشتر به آنان موجب جلب رضای خداوند می شود.

وی در ادامه با اشاره به تاکید خداوند متعال به اقامه نماز جماعت، بر برگزاری هرچه با شکوه تر این فریضه الهی در ادارات و دستگاه های اجرای استان تاکید کرد.