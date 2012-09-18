وزیر نفت از راهکارهای کاهش آثار تحریم ها سخن گفت/ تسلط بر فروش نفت

حسین امیری خامکانی در گفتگو با خبرنگار مهر به جلسه عصر امروز کمیسیون انرژی اشاره کرد و گفت: در جلسه امروز پیش نویس اصلاح آیین‌نامه آماده و مقرر شد اعضا برای اصلاح آن به متن پیش نویس ورود پیدا کردند.

وی در ادامه به بازدید اعضای کمیسیون انرژی از شرکت مدیریت پروژههای نیروگاهی ایران‌ (مپنا) اشاره و گفت: اعضای کمیسیون در جلسه امروز در خصوص این دیدار هم اندیشی کرده و معتقد بودند باید از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های این شرکت استفاده شود.

سخنگوی کمیسیون انرژی تصریح کرد: شرکت مپنا شرکت بزرگی در صنعت برق است اما مشکلاتی در زمینه نقدینگی دارد که باید برطرف شود.

امیری خامکانی تصریح کرد: اعضای کمیسیون انرژی نشست نوبت بعد از ظهر خود را با در محل وزارت نفت و با حضور شخص وزیر و معاونان وی برگزار کردهند که در این جلسه وزیر نفت از آخرین وضعیت صنعت صنعت نفت گزارشی را به اعضا ارائه کرد.



وی همچنین وضعیت تولید، سرمایه گزاری و فروش نفت را از دیگر مباحث مطرح شده در نشست مشترک کمیسیون انرژی مجلس و وزیر نفت عنوان کرد.



سخنگوی کمیسیون انرژی گفت: وزیر نفت در این جلسه در خصوص راهکارهای این وزارتخانه برای کاهش آثار تحریم ها سخن گفت.



امیری خامکانی تصریح کرد: جمع بندی این جلسه و سخنان وزیر نفت نشان می داد که این وزارتخانه توانسته بر اوضاع فروش و تولید نفت مسلط شود.