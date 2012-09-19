سؤال از وزیر ارشاد به صحن مجلس ارسال شد

حجت الاسلام سید علی طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: طراحان سؤال از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از توضیحات مربوط به پروژه سینمایی لاله و مجوز پخش نسخه خانگی فیلم گشت ارشاد قانع نشدند و این سؤالات به صحن علنی مجلس ارائه شد.

وی اظهار داشت: هر نماینده ای که سؤالی از وزیر داشته باشد، وزیر موظف است در موعد قانونی برای پاسخگویی به سؤالات حضور یابد.

حجت الاسلام طاهری بیان کرد: از سه نفر طراح سؤال از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در کمیسیون یک نفر حضور نداشت و دو نفر سؤالات را مطرح کردند.

وی عنوان کرد: وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاون مربوطه به سؤوالات پاسخ دادند و روال قانونی در حال انجام است.



حجت الاسلام طاهری گفت: دو طراح سؤال از وزیر ارشاد و معاون مربوط از پاسخ های ارائه شده قانع نشدند و چون موضوع سؤالات ملی بود و نمایندگان قانع نشدند، سؤالات به صحن علنی مجلس ارسال شد.