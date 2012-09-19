به گزارش خبرگزاری مهر، سرگروه حلقه شجره طیبه صالحین پایگاه حربن ریاحی از انتشار ماهنامه سربازان منجی خبر داد و گفت: هدف از چاپ این ماهنامه ابتکاری را رساندن پیام حلقه های صالحین به جمع خانوادگی اعضای حلقه عنوان کرد و گفت: در این راستا از مسئولان می خواهیم فرهنگ نویسندگی را در میان متربیان حلقه های صالحین گسترش دهند.

محسن صارمی افزود: این شماره نشریه را در تیراژ 200 نسخه تکثیر کردیم که در صورت پشتیبانی می توانیم در حد نیاز دو شهرستان گرمسار و آرادان این نشریه را تکثیر کنیم.

آموزش ارتقای نیروهای بسیجی عادی به فعال برگزار شد

سرپرست حوزه کوثر دامغان گفت: آموزش ارتقای نیروهای بسیجی عادی به فعال در حوزه کوثر با حضور بیش از 60 نفر از بسیجیان پایگاههای مقاومت شهری برگزار شد.

شیما شهرزاد با اعلام این خبر بیان داشت: همه ساله جمع کثیری از علاقه مندان به خیل عظیم بسیجیان خداجوی پیوسته و به لشکریان مخلص خدا ملحق می شوند.

وی افزود: هدف ما از برگزاری آموزش های معرفتی، بصیرتی، عقیدتی و مسائل تربیتی شناخت عمیق افراد در موارد مورد لزوم و حصول اطمینان از برخورداری بسیجیان از آگاهی های اولیه اعتقادی و سازمانی است.

وی تصریح کرد: اجرای این دوره ها به منظور شناخت دقیق و عمیق از بسیج و ویژگی ها و کارکردها و عرصه های خدمتگذاری در بسیج است.

تودیع و معارفه فرمانده پایگاه نسیبه دیباج برگزار شد

سرپرست حوزه حضرت زینب (س) دامغان گفت: تودیع و معارفه فرمانده پایگاه نسیبه شهر دیباج دامغان با بسیجیان برگزار شد.

سیده فاطمه محمودی با اشاره به تحولات در منطقه و بیداری اسلامی ملتهای منطقه بیان کرد: امروز به لطف خداوند متعال و پایداری ملت ایران اسلامی و ولایتمداری ملت، توازن قدرت به نفع نظام مقدس ما تغییر یافته است.

وی افزود: همه اینها به برکت خون شهداست که پایداری ملت انقلابی و ولایی را آبیار کرده است و همه از دوست و دشمن به جهانی شدن انقلاب اسلامی اذعان دارند.

سرپرست حوزه حضرت زینب (س) دامغان، گوش و دل سپردن به رهنمودها و فرمایشات مقام معظم رهبری را راه روشن پاسداران و بسیجیان در انجام وظیفه و حفظ ارزشها و آرمانهای انقلاب بیان کرد.

گردهمایی فرماندهان پایگاه های مقاومت میامی برگزار شد

مسئول شجره طیبه صالحین سپاه ناحیه میامی در جمع شورای حوزه فدک و فرماندهان پایگاه های مقاومت میامی گفت: انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی(ره) نظریات غرب را در هم پیچید.

حجت الاسلام اباذر محمدی اظهار داشت: غرب پس از درگیریهای فراوان و نظریه های متعدد و اعتقاد به ناکارآمدی دین در عرصه سیاست دین را از حکومت جدا کردند و رهبران دینی را هم به انزوا کشیدند.

وی افزود: اما در دهه80 میلادی پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری روحانی مانند امام خمینی(ره) معادلات غربی ها را به هم ریخت و نسخه نظریات غرب را درهم پیچید؛ امام خمینی(ره) برخلاف غربیها معتقد بود که دین برای حکومت مولفه های خاصی دارد که بر تشکیل حکومت تاکید می کند.

کارشناس دینی میامی گفت: تهاجم فرهنگی که غرب آن را سازماندهی کرده و هزینه های بی شماری را برای آن خرج می کند نوک تیزش متوجه دختران ماست.

گردهمایی اعضاء شورای حوزه فدک میامی برگزار شد

کارشناس مذهبی میامی در گردهمایی اعضای شورای حوزه فدک گفت:بسیجیان اعتقادات و ارزش های اصیل اسلامی را در جامعه رواج دهند.

انسیه سادات موسوی اظهارداشت: فرهنگ مهدویت اقیانوس بی کرانی است که هرکس به اندازه درک و فهم خودش از آن برداشت می کند.

وی افزود: ورود به فرهنگ مهدویت ودرک بیشتر آن شرایط خاصی دارد،ابتدا باید از خودمان شروع کنیم و بعد از اصلاح خودمان نسبت به فلسفه وجودی مهدویت آگاهی کافی بدست بیاوریم و سپس از راه درست آن را به دیگران آموزش دهیم.