راه حل سوریه باید از داخل مرزهای سوریه و مبتنی بر دموکراسی تعیین شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید جلیلی نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی در سفر به ترکیه ظهر امروز با رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه دیدار و گفتگو کرد.

دبیر شورای عالی امنیت ملی در این دیدار با اشاره به فرصت های پدید آمده در جهان اسلام بر تجمیع ظرفیت ها و استفاده از این فرصت ها در راستای ارزش ها و منافع امت اسلامی تاکید کرد.

جلیلی نقشه دشمنان جهان اسلام و منطقه را ایجاد اختلافات قومی، طائفی و مذهبی دانست و تصریح کرد، بایستی مسائل منطقه توسط خود مردم منطقه حل شود.

وی با محکومیت تروریسم و بیان اینکه گروههای تروریستی در دست دشمنان و علیه مردم منطقه عمل می کنند تاکید کرد: راه حل سوریه باید سیاسی و از داخل سوریه و مبتنی بر دموکراسی تعیین شود.

دبیر شورای عالی امنیت ملی همچنین با اشاره به لزوم هم افزایی کشورهای منطقه بر انجام مشورت های راهبردی برای مقابله با راهبردهای دشمنان امت اسلامی تصریح کرد.

رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه نیز با اشاره به ضرورت حفظ یکپارچگی در جهان اسلام، بر مقابله با تروریسم تاکید کرد.

اردوغان همچنین در این دیدار بر حمایت ترکیه از حقوق هسته ای ایران تصریح کرد.