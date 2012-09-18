حضور جوانان در مساجد یک ضرورت است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن آخوندی، شامگاه سه شنبه در نشستی با متولیان و هیئت امناء مساجد شهرستان گرمسار و آرادان در محل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی گرمسار، ضمن تاکید بر اینکه در مساجد فعالیت های مطلوب و مثمر ثمری توسط کانون های مساجد انجام می شود، گفت: امام جماعت به عنوان محور مسجد و هیئت امنا به عنوان نیروی فعال در این اماکن مقدس باید به حضور جوانان در مساجد توجه جدی داشته باشند.

وی کارکرد اجتماعی مسجد را یکی از ابزارهای احیا انقلاب دانست و اظهار کرد: همکاری و تعامل میان مردم با امام جماعت و خادم و هیئت امنا مسجد سبب حضور پر رنگ مردم در آن مسجد خواهد شد.

حسن آخوندی در ادامه گفت: مساجد همواره باید مکانی امن جهت رفع مسائل و مشکلات نسل جوان باشند و حضور این قشر از جامعه در مسجد یک ضرورت است.

وی افزود: در مساجدی که یک مرکز فعال فرهنگی ـ هنری وجود داشته باشد زمینه جذب جوانان فراهم‌تر است.

آخوندی با بیان اینکه کانون‌های مساجد قدرت این را دارند که اسلام فقهی را با تمام ابعاد به دنیا معرفی کنند، افزود: امروزه که موج بیداری اسلامی در جهان در حال گسترش است باید نمایی از اسلام تمام عیار محمدی به جهانیان معرفی شود.

وی خاطرنشان کرد: دشمنان و مستکبران برای فهم و شناساسی بیداری اسلامی و یافتن راه‌های مقابله و انهدام و یا به انزوا کشاندن این موج، تلاش‌های گسترده‌ای شروع کرده‌اند.

آخوندی اظهار کرد: کانون های مساجد و اعضا آنها سربازانی در این زمینه هستند که باید در جهت اشاعه رفتار اسلامی در جامعه تلاش کنند.

وی با اشاره به اینکه مساجد و کانون های فرهنگی هنری مکانی برای جاری و ساری کردن اهداف فرهنگی مبتنی بر آموزه های اسلامی هستند، افزود: کانون های فرهنگی هنری یکی از وظایفشان ترویج اهداف انقلاب اسلامی در میان اقشار مختلف مردم به ویژه نسل جوان است.

وی همچنین تصریح کرد: مهمترین عاملی که در ترویج اهداف انقلاب موثر است، این است که جذب جوانان به مساجد انجام شود، چرا که با حضور آنها در این پایگاه ها این اقدام ترویجی صورت می گیرد و عملاً توسعه این حرکت نیز انجام می شود که باید بررسی شود که میزان جذب جوانان به مساجد چه میزان بوده است.

آخوندی در پایان نقش امام جماعت را در مسئله جذب جوانان مهم دانست و افزود: ائمه جماعات با همکاری هیئت امنا باید در زمینه جذب جوانان اقدام کنند و کانون های فرهنگی هنری نیز به عنوان بازوان ائمه جماعات می توانند، کار ترویج فرهنگ انقلاب اسلامی که مبتنی بر آموزه های اسلامی است را در میان نسل جوان انجام دهند.