به گزارش خبرگزاری مهر، گومز، برترین گلزن بایرن مونیخ در دو فصل اخیر به دلیل مصدومیت نمی‌تواند برای باواریایی‌ها به میدان برود و جایگاه خود را به "ماریو ماندزوکیچ" داده که در سه بازی موفق شده سه گل برای این تیم به ثمر برساند.

گومز در گفتگو با یک روزنامه مونیخی در خصوص بازگشتش به میدان اظهار داشت: خودم شخصا نمی‌دانم چه زمانی می‌توانم بار دیگر به تمرینات بازگردم. باید هر روز شرایطم را بررسی کنم. فعلا همه چیز خوب پیش می‌رود اما فکر نمی‌کنم بیشتر از یک ساعت بتوانم روی تردمیل بدوم.

گومز فصل گذشته در رقابت‌های بوندس‌لیگا 26 گل به ثمر رساند. او همچنین با 12 گلی که در لیگ قهرمانان اروپا به ثمر رساند نقشی موثر در رسیدن تیم بایرن مونیخ به فینال رقابت‌ها داشت، جایی که بایرنی‌ها در ضربات پنالتی مغلوب چلسی شدند. گومز همچنین در رقابت‌های یورو 2012 سه گل برای تیم ملی آلمان به ثمر رساند.