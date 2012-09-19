جوجه فلامینگوهای مهارلو ازلانه در آمدند/ شرایط زیست فراهم است

به گزارش خبرنگار مهر، مهارلو در 15 کیلومتری شیراز واقع شده و با وسعتی حدود 600 کیلومتر مربع پناهگاهی برای حیات وحش و پرندگان محسوب می شد. مهمترین زیستمندان این تالاب را می توان پرنده هایی نظیر فلامینگو، مرغابی، آنقوت و... دانست.

این دریاچه همچنین به واسطه همجواری با کلانشهر شیراز یکی از مناطق گردشگری و تفرجگاهی شیراز نیز محسوب می شود.

معاون محیط طبیعی محیط زیست استان فارس در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تالاب مهارلو یکی از زیستگاههای تالابی ارزشمند در استان فارس است، گفت: این دریاچه از زیستگاههای حائز اهمیت زمستان گذرانی و جوجه آوری پرندگان به شمار می رود. در گذشته تالابهای ارومیه و بختگان دو زیستگاه اصلی جوجه آوری گونه فلامینگوی بزرگPhoenicopterus ruber در ایران بوده اند که در پی خشک شدن این دو تالاب با توجه به بررسیهای انجام شده مدتها گزارشی از جوجه آوری فلامینگو در ایران وجود نداشته است.

فلامینگوهای مهارلو

محسن جعفری نژاد افزود: در راستای طرح بررسی جوجه آوری فلامینگو در کشور پایش میدانی تالاب ها در فصل جوجه آوری انجام شد و طی چهار ماه زیستگاههای احتمالی جوجه آوری فلامینگو توسط کارشناسان محیط طبیعی استان فارس درتالابهای کمجان، طشک، درودزن و مهارلو مورد بررسی میدانی قرار گرفت که کلونی جوجه آوری فلامینگو مشتمل بر 260 لانه در تالاب مهارلو یافت شد.

وی ادامه داد: فصل جوجه آوری فلامینگو در دریاچه مهارلو پایان یافته و هم اکنون جوجه ها از لانه درآمده و بالغ شده اند.

معاون محیط طبیعی محیط زیست استان فارس اظهار داشت: در حال حاضر شرایط برای حیات این گونه در دریاچه مهارلو فراهم است و مشکلی وجود ندارد.

وی افزود: در گذشته بختگان تنها منبع آبی فلامینگو بود اما در حال حاضر شرایط برای حیات این گونه در دریاچه مهارلو فراهم شده است.

جعفری نژاد با بیان اینکه وضعیت دریاچه مهارلو نسبت به دیگر دریاچه ای استان مناسب است، گفت: فقط یک سوم از این دریاچه خشک شده و زادآوری فلامینگو می تواند در حیات دریاچه موثر باشد.

وی در ادامه سخنان خود پیرامون تغذیه این گونه نیز بیان کرد: آرتیمیا گونه ای است که فلامینگوها از آن تغذیه می کنند که درحال حاضر این منبع غذایی به اندازه کافی برای آن وجود دارد.

معاون محیط طبیعی محیط زیست استان فارس در خصوص بومی شدن این گونه نیز اظهار داشت: در صورتیکه شرایط زیستگاهی مناسب برای فلامینگوها فراهم شوند آنها قادر خواهند بود که بومی منطقه شده و در آنجا بمانند.

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عکس: محسن تورع