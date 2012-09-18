کمبود بودجه و نداشتن سالن عمده ترین چالشهای تئاتر عروسکی

به گزارش خبرنگار مهر، حسین چراغی کارگردان نمایش عروسکی "افسانه ماهک" عصر سه شنبه پس از اجرای این نمایش در جشنواره ضامن آهو، عنوان کرد: من در تمامی دوره های جشنواره ضامن آهو حضور پیدا کرده ام اما امسال با کاری متفاوت نسبت به گذشته در جشنواره ضامن آهو شرکت کرده ام.

وی ادامه داد: در کارهای قبلی ام خیلی روی عروسکهای کلاسیک تکیه نداشتم اما در نمایش امسال از عروسکهای کلاسیک در کنار دکوری مدرن استفاده کرده ام و موسیقی و عروسکهای کاریکاتوری فضای خوبی را در نمایش افسانه ماهک ایجاد کرده اند.

این کارگردان تئاتر عروسکی در ادامه یکی از مشکلات جشنواره های تئاتر مذهبی را استفاده از زبانی فاخر و غیرقابل فهم دانست و افزود: من بیشتر سعی کرده ام که در کارهایم برای کودکان فضایی شاد، فانتزی و قابل فهم ایجاد کنم تا کودکان احساس کنند که نمایش خوبی را دیده اند.

چراغی در پاسخ به سوالی در خصوص عمده ترین چالشهای نمایش عروسکی در کشور، عنوان کرد: نداشتن بودجه اختصاصی و در اختیار نداشتن سالنهای اختصاصی نمایش عروسکی از جمله عمده ترین چالشهای این حوزه است و حمایتها از نمایش عروسکی در کشور باید بیشتر شود.

وی تصریح کرد: از بودجه اختصاص یافته به تئاتر کشور سهمی که برای تئاتر عروسکی در نظر گرفته می شود، بسیار کم است و همین مسئله مشکلاتی را برای فعالان این بخش ایجاد کرده است.

کارگردان نمایش عروسکی "افسانه ماهک" در جشنواره ضامن آهو بر اجرای عمومی نمایشهای عروسکی تاکید کرد و بیان داشت: تئاتر عروسکی نباید محدود به اجرا در جشنواره ها شود و اجرای عمومی این نمایشها پویایی تئاتر عروسکی را در پی خواهد داشت.

چراغی در ادامه با بیان اینکه هیچ وقت در جشنواره ها به دنبال جایزه نبوده ام، اظهار داشت: من همواره سعی کرده ام رضایت مخاطبان کارهایم را جلب کنم و برای مردم کار کنم، نه برای داوران، اما با این وجود در جشنواره های مختلف کارهایم مورد توجه داوران نیز قرار گرفته و جایزه هایی را نیز دریافت کرده ام.