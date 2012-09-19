ضرورت ایجاد بسترهای لازم برای ترویج فرهنگ رضوی

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی در مراسم آغاز دهمین دوره جشنواره امام رضا که در حرم حضرت معصومه (س) برگزار شد، با تاکید بر اینکه همواره شهر قم در عرصه های مختلف پیشتاز بوده است، اظهار داشت: این شهر در جشن های دهه کریمه نیز باید پیشتاز باشد تا این اعیاد در سراسر کشور گسترش یابند.



وی ادامه داد: امسال در تقویم رسمی کشور روزی با عنوان تکریم امامزادگان ایجاد شده است که در 150 امامزاده به مناسبت این روز برنامه هایی اجرا خواهد شد، در واقع جشن های اصلی در مسیری که امام رضا(ع) از جنوب تا مقصدشان طی کردند برگزار خواهد شد و توافقاتی صورت گرفته تا در محل های اقامت امام رضا (ع) مکان های فرهنگی ساخته شود.



حضور گسترده دانشگاهیان در برنامه‌های دهه کرامت



رئیس شورای سیاست گذاری جشن های امام رضا (ع) افزود: امسال خوشبختانه دانشگاهیان نیز حضور گسترده ای در مراسم ها و جشن های دهه کرامت داشتند و با ارائه انواع مقالات و تالیفات با ما در این عرصه همراه شدند، مهمترین این آثار دانشنامه جامع امام رضا‌(ع) است که در 10 مجلد تا سال آینده کامل می شود و در اختیار عزیزان قرار می گیرد.



وی با تاکید بر اینکه باید همه اقشار و همه هنرمندان را به ترویج فرهنگ رضوی ترقیب کنیم و بستر های لازم برای این عرصه باید فراهم شود، گفت: ترجمه فارسی و انگلیسی صحیفه رضویه و گزیده اشعار و مقالات علمی نیز از دیگر آثار در این زمینه است.



حسینی اضافه کرد: به دلیل اینکه دهه کرامت امسال همزمان با هفته دفاع مقدس است، همایش ها و جشنواره هایی برگزار خواهد شد که رزمندگان دفاع مقدس خاطرات خود را در کنار آثار فرهنگ رضوی بیان می کنند.



نقش پررنگ قم در حرکت های اسلامی



وی با بیان اینکه نقش قم در عرصه های دینی همواره مهم بوده است و از جمله حضور پررنگ مردم قم در این زمینه ها واقعه 19 دی ماه است که خود شروع کننده حرکت انقلاب اسلامی بود، گفت: این فرهنگ هم اکنون به سراسر جهان توسعه یافته است، در واقع اعتراضات در مقابل توهین به پیامبر (ص) نشات گرفته از صدور انقلاب است.



وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اظهار داشت: با وجود اینکه قلب همه ما از این هتاکی به درد آمد اما این واقعه موجب وحدت مسلمانان شد تا مسلمانان دشمن اصلی خود را هدف بگیرند و امیدواریم این حرکت های اسلامی ادامه یابند.



وی با اشاره به اینکه محکوم کردن کافی نیست و به همین دلیل در دیدار های مختلف بر اهمیت مقابله با این امر تاکید کرده ایم، گفت: در جشنواره های مختلف که در آینده برگزار خواهد شد نیز تلاش خواهیم داشت تا سیره و معارف پیامبر(ص) را بیش از پیش به نمایش بگذاریم، چرا که در حال حاضر دنیا تشنه شناخت پیامبر است و باید بتوانیم پیامبر(ص) را در قالب آثار هنری و فرهنگی به دیگران بشناسانیم.



حسینی در پایان تاکید کرد: اگر دیگران به قرآن و مقدسات ما توهین می کنند ما نیز باید با اقداماتی گسترده به اینگونه هتاکی ها پاسخ دهیم، در همین زمینه امسال قبل از برگزاری نمایشگاه بین المللی قرآن کریم معاونتی با نام قرآن و عترت در مجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایجاد شده است.