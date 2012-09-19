مدیران کشور مراقب حفظ مسیر اولیه انقلاب باشند/ تاریخ دفاع مقدس را حفظ کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله العظمی لطف الله صافی گلپایگانی در دیدار مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه قم و فرماندهان سپاه این استان که در آستانه هفته دفاع مقدس برگزار شد، با تاکید بر این که هدف تأسیس سپاه، دفاع از هویت انقلاب یعنی اسلامیت نظام بوده است، اظهار داشت: شما عزیزان از شعارهایی که از اول انقلاب داشتید دور نشده‌اید، البته توقع هم همین است، چرا که اصل تأسیس سپاه برای همین بوده است.



وی افزود: سپاه برای این به وجود آمد که از انقلاب دفاع کند، آن هم نه از اسم انقلاب، بلکه از هویت انقلاب یعنی اسلام عزیز که خوشبختانه اکنون هم همین‌طور است و تا همیشه هم باید همین هویت حفظ شود و اگر خدای ناخواسته کسی بخواهد خدشه‌ای به هویت این انقلاب وارد کند، سپاه پاسداران محافظ آن باشد.



استاد حوزه علمیه قم ادامه داد: نباید یادمان برود که این انقلاب از نعمت‌های بزرگی بود که خداوند به ما عطا فرمود.



باید تاریخ دفاع مقدس را حفظ کنیم



وی همچنین با اشاره به این که پیروزی انقلاب اسلامی، واقعه مهمّ تاریخی بود که همه دنیا را متحیّر ساخت، گفت: ما باید خدا را به خاطر این نعمت عظیم شکر کنیم‌ و نباید اجازه دهیم طوری شود که این نعمت از دست برود و برکات الهی که برای ما داشت و دارد ضعیف شود.



آیت الله صافی گلپایگانی همچنین با بیان اینکه پیروزی در دفاع مقدس از برکات غیبیه بود، ابراز داشت: ما باید تاریخ دفاع مقدس را حفظ کنیم تا مردم آینده ببیند و بدانند که ما یک چنین سابقه‌ای داشتیم، روزگاری برای این مملکت پیش آمده بود که خیال می‌کردند اگر امروز به خرمشهر حمله کنند فردا تهران ساقط می‌شود و البته با حساب دنیایی خودشان درست هم بود، ولی خوشبختانه مردم و جوانان عزیز ما، این شهدای راه حق و مقاومت، فداکاری و ایثاری از خود نشان دادند که هیچ‌کس تصور آن را نمی‌کرد.



بزرگداشت هفته دفاع مقدس یادآور مقاومت و فداکاری شهدا است



وی، بزرگداشت هفته دفاع مقدس را یادآور مقاومت و فداکاری شهدا عنوان کرد و افزود: همین برنامه‌هایی هم که شما دارید، برای این است که این تاریخ را فراموش نکنیم و یادمان باشد که با زحمات و فداکاری‌های شهدا بود که این اوضاع فراهم شده است و باید این یادآوری‌ها همیشه باشد تا اهداف و نیات شهدای عزیز فراموش نشود و باید این تاریخ را برای اطلاع آیندگان حفظ کرد.



برای حفظ تاریخ باید تعهّد به احکام اسلامی بهخصوص از سوی مسئولان دیده شود



این مرجع تقلید شیعیان تصریح کرد: برای حفظ این تاریخ، باید تعهّد به احکام اسلامی و حفظ هویت انقلاب به خصوص از سوی مسئولان دیده شود و کسانی که مدیریتی دارند، باید مواظب باشند که نه خودشان راه کج بروند و نه این‌که مسیر را عوض کنند و مسیر همان مسیری است که روز اول مرحوم امام (ره)، مراجع و علما در آن مسیر بودند.



وی ادامه داد: اگر بخواهیم مسیر انقلاب حفظ شود باید در همه جهات اعم از دینی، سیاسی، اقتصادی و ... مراقب باشیم، که اگر مثلاً از جهت دینی صدمه‌ای به جامعه وارد شود و طوری شود که تعهّد مسئولان و مردم خدای ناکرده ضعیف شود، مسیر عوض خواهد شد و باید طوری شود که مردم همیشه ببینند اسلام در حال پیشرفت است و احکام اسلامی در حال عملی‌شدن است.



این استاد برجسته حوزه علمیه قم با بیان این که لباس پاسدار، لباس پاسداری از دین و قرآن است، اظهار داشت: سپاه پاسداران از نهادهایی است که خوشبختانه تا به حال بر حرف اولیه خود باقی مانده‌اند و امیدواریم که انشاء الله تا آخر هم، این‌گونه باقی بمانند که اگر این طور باشد، کار شما جهاد است.



وی اضافه کرد: کسی که لباس سپاه را می‌پوشد، در حال عبادت و جهاد است و اگر یک پاسدار، ملتفت باشد که این لباس، لباس پاسداری دین و پاسداری قرآن است این خیلی با ارزش و والاست.



به گزارش مرکز خبر حوزه، آیت الله صافی گلپایگانی همچنین گفت: شما باید افتخار کنید که سرباز لشکر امام زمان(عج) و لشکر اسلام هستید و باید افتخار کنید که با پوشیدن این لباس، به همه اعلام می‌کنید که ما می‌خواهیم اسلام را نگه داریم و پای حرف خودمان، یعنی اسلام می‌ایستیم و پرچم اسلام را در همه جا به اهتزاز درمی‌آوریم که اگر این طور باشد، این جهاد و عبادتی بزرگ و باارزش است.