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۲۹ شهریور ۱۳۹۱، ۸:۴۶

نمایشگاه عکس "لبیک" در نگارخانه آفرینش مهریز افتتاح شد

نمایشگاه عکس "لبیک" در نگارخانه آفرینش مهریز افتتاح شد

مهریز - خبرگزاری مهر: به مناسبت هفته حج نمایشگاه عکس لبیک در نگارخانه آفرینش مهریز افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه عکس لبیک عصر سه شنبه به مناسبت هفته حج و دهه کرامت در نگارخانه آفرینش اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مهریز گشایش یافت.

این نمایشگاه به مدت 10 روز از ساعت 8 الی 19 با 50 تصویر با موضوع حج و کرامت برای بازدید عموم دایر است.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان مهریز در حاشیه این مراسم از شرکت هزار و 750 نفر در کلاسهای طرح اوقات فراغت در رشته های مختلف در شهرستان مهریز خبر داد.

سید رضا آقایی افزود: با توجه به اهمیت غنی سازی اوقات فراغت نوجوانان در فصل تابستان، کلاسهای آموزشی و هنری در 25پایگاه این شهرستان شامل کانون فرهنگی و هنری مساجد، موسسات قرآنی و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد.

کد مطلب 1699589

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