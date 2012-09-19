کسب رتبه دوم در رشته تیراندازی توسط بانوان ورزشکار ناجا

سردار سعید شکری پور شامگاه سه شنبه در جمع خبرنگاران، ورزش را یک مقوله نشاط آور برای پرسنل ناجا اعلام کرد و افزود: کلیه پرنسل نیروی انتظامی درچهار برنامه ورزش های همگانی، ورزشهای تخصصی، رزمی و قهرمانی فعالیت می کنند.

وی اظهار داشت: هدف از اجرای این ورزش ها به صورت تخصصی اجرای ماموریت هایی است که به جای استفاده از سلاح از حرکات ورزشی استفاده کنند و چیزی بیاموزند.

معاون تربیت و آموزش نیروی انتظامی کشور گفت: جوانانی در خارج از ناجا قهرمانان ورزشی هستند که می توانند در پایگاه قهرمانی ناجا عضو باشند و یا سربازانی که دو سال در خدمت وظیفه هستند نیروی انتظامی این جوانان را در پایگاه قهرمانی ناجا جذب می کند تا در حوزه ورزش فعالیت و پیشرفت کنند.

سردار شکری پور تاکید کرد: در چند ماه گذشته 500 نفر از بانوان ناجا با رعایت موازین اسلامی در پنج رشته رزمی و غیر رزمی در مسابقات شرکت داشتند.

وی افزود: امسال برای اولین باردر هفته ناجا المپیک ورزشی برای ایثارگران و جانبازان در کشور برگزار می شود و در این مسابقات ورزشکاران در دو رشته مسابقه با ویلچر و دارت به رقابت می پردازند.

معاون تربیت و آموزش نیروی انتظامی کشور یادآور شد: در کشور 230 قطع نخاعی در ناجا وجود دارد.

سردار شکری پور در ادامه افزود: در راستای توسعه ورزش پرسنل نیروی انتظامی به خصوص برای جانبازان امسال تجهیزات ورزشی به نحو احسن در اختیار این ورزشکاران قرار می گیرد.