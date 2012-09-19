ترغیب جوانان به ورزش از ورود جوانان به جرایم جلوگیری می کند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار بهرام نوروزی شامگاه سه شنبه در آئین اختتامیه رقابت های کشتی پرسنل ناجا در مجموعه شش هزار نفری امام خمینی (ره) مجموعه ورزشی انقلاب شهر زنجان افزود: فرهنگ ورزش باید در جامعه توسعه پیدا کند چرا که اگر در جامعه به ورزش بها داده شود به میزان زیادی جرائم کاهش پیدا می کند.

رئیس پلیس پیشگری ناجا گفت: ورزش در ناجا به خاطر ارتقا سطح سلامت، توانمندی و آمادگی هرچه بیشتر نیروها از اهمیت و جایگاه بسیار بالایی برخوردار است.



سردار نوروزی افزود: ورزش در کاهش ناهنجاری ها و آسیب های اجتماعی نقش موثری دارد و نباید از این مقوله مهم غافل ماند.

رئیس پلیس پیشگیری و رئیس هیئت کشتی نیروی انتظامی کشور تاکید کرد: کسانی که مومن هستند کمتر مرتکب جرم می شوند، ورزشکاران نیز کمتر جرم می کنند و به سمت قانون شکنی نمی روند.

سردار نوروزی در ادامه افزود: برگزاری مسابقات ورزشی ناجا در استان ها زمینه قهرمان پروری در سطح بین المللی را ایجاد می کند.

رئیس هیئت کشتی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران افزود: ورزش کشتی در ناجا با استقبال خوب و بالایی مواجه شده و تاکنون نیز کشتی گیران خوب و مطرحی در این نیرو پرورش یافته اند.

سردار نوروزی افزود: پیکارهای کشتی ناجا در زنجان با هدف انتخاب نفرات برتر جهت حضور در رقابت های انتخابی نیروهای مسلح به منظور اعزام به مسابقات ارتش های جهان انجام گرفت.

وی در ادامه با اشاره به ساخت و پخش فیلم موهن ضد اسلامی گفت: اهانت شرم آوری که اخیرا از طریق انتشار فیلم موهن به ساحت مقدس پیامبر اسلام شد توطئه آمریکا و اسراییل است.

سردار نوروزی افزود: امروز دیگر شعار مرگ برآمریکا و اسراییل جهانی شده و روز به روز نیز بر تعداد کشورها و جمعیت شعار دهنده بر علیه آنها اضافه می شود.