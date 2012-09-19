نمایشگاه های فصلی چشم انداز روشنی برای تثبیت قیمت ها

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه ها از مهمترین و موثرترین ابزارهای بازاریابی در دنیای امروز تجارت محسوب می شوند و از دیدگاه اقتصادی تاثیر بسزایی در اقتصاد جوامع داشته اند .

یک کارشناس مسائل اقتصادی در این باره گفت: نمایشگاه ها باتوجه به نوع و کاربرد آن به چند دسته تقسیم می شوند که عرضه مستقیم کالا یکی از این موارد بسیار مهم است.

محمد ابراهیم صفرپور افزود: این گونه نمایشگاه ها بیشتر در راستای اهداف تنظیم بازار و در فصول معینی از سال و با توجه به شرایط برخی ازکالاها برگزار می شوند.

وی اظهارداشت: نمایشگاه عرضه مستقیم کالا معمولا به محیطی شبیه به یک فروشگاه بسیار بزرگ با تنوعی از کالاها تبدیل می شود با این تفاوت که در این جشنواره بزرگ فروش، تولید کنندگان خود بطور مستقیم نسبت به عرضه و فروش کالاهایشان اقدام می کنند.

شهروندان گیلانی شایسته ارائه بهترین کالا و خدمات هستند

این کارشناس مسائل تجاری - اقتصادی گفت: برگزاری نمایشگاه عرضه مستقیم کالا فرصت مغتنم و شایسته ‌ای برای دسترسی مناسب مردم به مایحتاج و ارزاق است.

وی یادآورشد: شهروندان گیلانی شایسته ارائه بهترین کالا و خدمات هستند بنابراین تلاش تمامی مسئولان باید در راستای تامین کالاهای مرغوب و ارائه اجناس با کیفیت و خوب در نمایشگاهها باشد.

به این ترتیب تامین نیازهای مادی و معنوی مردم از ضروریات هر جامعه و جزو وظایف اولیه مسئولان است و در راستای مصوبات کمیته تنظیم بازار گیلان، نمایشگاه عرضه مستقیم کالا در تمامی شهرستانهای استان دایر شده است.

در این ارتباط سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان ضمن تاکید بر اهمیت عرضه مستقیم کالا از تولید به مصرف و نقش آن در تنظیم بازار گفت: برپایی نمایشگاه های فصلی و عرضه مستقیم کالا بستر و فرصتی مناسب برای تطبیق محصولات تولیدی با احتیاجات بازار یا مصرف کنندگان است.

علی منتظری عرضه محصولات مورد نیاز جامعه برای قشر نوجوان و جوان را از ویژگی های اساسی نمایشگاه پاییزه دانست و بر ضرورت تقویت همه‌ جانبه عرضه کالاهای مورد نیاز تمامی اقشار جامعه تاکید کرد.

وی همچنین با بیان اینکه نقش بازار در تحولات اجتماعی کشور بسیار حائز اهمیت است، اظهارداشت: برگزاری نمایشگاه پاییزه متناسب با نیازهای قشر جوان است و باید فضای رقابتی را برای مصرف‌ کنندگان و فروشندگان در محیط نمایشگاه و بازار ایجاد کرد.

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان گفت: نمایشگاه های پاییزه استان با هدف کاهش قیمتها، تنظیم بازار و تامین نیازمندیهای مردم در آستانه بازگشایی مدارس برگزار ‌شده است.

وی افزود: در این نمایشگاه ها لوازم ‌التحریر، پوشاک، کیف و کفش، مواد غذایی و کالاهای اساسی با هدف کاهش قیمتها عرضه ‌شده است.

آغاز نمایشگاههای عرضه مستقیم کالا در روزهای پایانی فصل تابستان در حالیست که به اعتقاد متولیان امر، کاهش قیمت کالاها در مقایسه با قیمت بازار ناشی از حذف عوامل خرده فروشی و واسطه ها بوده است.

بدون شک حمایت توام از تولید کننده و مصرف کننده داخلی از اهداف اصلی نمایشگاه های فصلی است بنابراین باید عامل کیفیت بیش از پیش در کالاهای مورد عرضه این جشنواره ها لحاظ شود.

لزوم کیفی نگری نمایشگاه ها نسبت به کالاهای مورد عرضه

نماینده مردم انزلی در مجلس شورای اسلامی بر ضرورت کیفی نگری نمایشگاه ها نسبت به کالاهای عرضه شده تاکید کرد و گفت: حضورکالاهای بی کیفیت و ارزان چینی در کنار تولیدات داخلی ضمن دلسردی مصرف کنندگان نسبت به این نوع نمایشگاه ها، زمینه تضییع حقوق آنها را نیز فراهم می کند.

حسن خسته بند افزود: ماهیت اصلی برگزاری نمایشگاه های پاییزه در جهت حمایت از مصرف کننده و تولید کننده است که اگر به درستی اجرا شود در تعدیل قیمت های بازار موثر بوده و موجب کاهش قیمتها می شود.

وی ادامه داد: برگزاری نمایشگاه های پاییزه فرصت مناسبی برای حمایت از تولیدات داخلی است ازاینرو باید در نحوه برگزاری این نمایشگاهها، این موضوع مورد توجه قرار گیرد.

به هر ترتیب نمایشگاه های فصلی موجب تعادل قیمت محصولات در بازار می شود تا اقشار کم درآمد و آسیب پذیر جامعه بتوانند تمامی مایحتاج خود را در یک مکان و با قیمت مناسب خریداری کنند اما نباید برخی افراد از این مسئله سوء استفاده کرده و کالاهای بی کیفیت را در این بازارها عرضه کنند.

تنور فروش فوق العاده در شفت داغ شد

سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت شفت نیز از اعلام امادگی 10 واحد صنفی برای برگزاری فروش فوق العاده درآستانه بازگشایی مدراس در این شهرستان خبر داد و افزود: این واحدها در زمینه پوشاک، کیف و کفش هستند که با نصب پرده و پلاکارد در این زمینه اقدام می کنند.

علی رمضانپور گفت: در این زمینه و به منظور نظارت بر روند عرضه کالاهای پر مصرف این ایام بویژه کیف و کفش، لوازم التحریر و پوشاک بازرسان این اداره با همراهی بازرسان اصناف و ناظران افتخاری در طرح نظارتی ویژه بازگشایی مدارس مشارکت خواهند کرد.

وی اظهارداشت: با هماهنگی های انجام گرفته مقادیری مناسب از دفتر چه های دانش آموزی با قیمت مصوب سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان از استان تامین شده است.

سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت ماسال از برپایی نمایشگاه عرضه مستقیم کالا با حضور 40 غرفه در هفته جاری در این شهرستان خبرداد و افزود: در این نمایشگاه کالاهای پر مصرف ویژه ایام بازگشایی مدارس به ویژه لوازم التحریر، پوشاک، کیف و کفش با تخفیف 5 تا 15 درصد زیر قیمت بازار عرضه خواهد شد.

سید رسول موسوی ادامه داد: با هدف فراهم سازی امکان خرید مناسبتر مایحتاج پر مصرف شهروندان در ایام مزبور 20 واحد صنفی این شهرستان نیز نسبت به برگزاری فروش فوق العاده اقدام خواهند کرد.

بدون شک همه ساله و در ایام شهریور ماه بازار رونق خاصی می‌ گیرد و مسئولان نیز با اتخاذ تدابیر ویژه سعی دارند تا با کنترل بازار و عرضه مایحتاج مردم، فرصت خرید مناسب و عادلانه را برای مردم مهیا کنند.

40 غرفه عرضه مستقیم کالا، مردم ماسال را بسوی خود فرا می خواند

به گزارش خبرنگار مهر، این تدابیر معمولا با برپایی نمایشگاه های عرضه مستقیم کالا همراه است و در این نمایشگاه ها تلاش می ‌شود تا علاوه بر ارائه تخفیفات وی‍ژه به مردم، نظارتهای مستمری نیز برای جلوگیری از تخلف و ارائه کالاهای با کیفیت، صورت گیرد.

به هر حال نمایشگاه های عرضه مستقیم فرصتهای خوبی را ایجاد کرده تا اقشار کم درآمد بتوانند مواد مصرفی مورد نیاز خود را تهیه کنند.