آثار خوشنویسی رضوی به همه استانها تعمیم می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی شامگاه سه شنبه در مراسم اختتامیه دهمین جشنواره ملی خوشنویسی رضوی اظهار داشت: کار ارائه شده در این جشنواره بی نظیر و ارزشمند بود و تلاشهای تک تک دست اندرکاران برگزاری این جشنواره از هنرمندان تا مسئولان اجرایی، قابل تقدیر است.

وی افزود: هنرمندان ما ارتباطی خاص با قرآن، عرفان و سخنان ائمه اطهار دارند و زمانی که یک خوشنویس بر روی یک حدیث تمرکز می‌کند و بهترین جملات و ناب‌ترین مطالب را انتخاب کرده و بر روی صفحه کاغذ می‌آورد، ارتباط روحی و معنوی خاصی پیدا می‌کند.

حسینی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حوادثی که در روزهای گذشته اتفاق افتاد، عنوان کرد: مردم به ویژه هنرمندان واکنش بسیار خوبی در پاسخ به فیلم توهین آمیز به ساحت مقدس پیامبر اسلام ) ص) نشان دادند اما فضای هنری نباید به شکلی باشد که هراز گاهی شخصی به خود اجازه دهد در مورد مقدسات دین اسلام هر فیلم یا اثری که دوست دارد، ارائه کند.

حسینی افزود: هالیوود مرتب فیلم می‌سازد و بحث اسلام هراسی و ایران هراسی راه می‌اندازد و از مسلمانان و ایرانیان چهره‌های تندخو، تروریست و ... می‌سازند.

وزیر ارشاد تاکید کرد: در چنین شرایطی هنرمندان متعهد کشورمان باید با خلق آثار هنری زیبا، در این زمینه به مقابله بپردازند.

به گزارش مهر، در این مراسم از میان آثار ارائه شده، 17 اثر در چهار رشته مورد تجلیل قرار گرفت.

در مجموع 656 اثر از 446 هنرمند سراسر کشور در چهار رشته نستعلیق، شکسته‌ نستعلیق، نسخ و ثلت به دهمین دوره جشنواره ملی خوشنویسی رضوی راه یافت که 17 اثر به عنوان آثار برتر توسط هیئت داوران انتخاب شد.

در این مراسم همچنین از قرآن سنگی با حضور وزیر ارشاد،‌ استاندار یزد و امام جمعه استان یزد رونمایی شد.