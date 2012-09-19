به گزارش خبرنگار مهر، اولین اجرای عصر روز دوم جشنواره موسیق یمقاومت در کرمانشاه که با اندکی بی‌برنامگی نیز همراه بود به گروه موسیقی ردیف اختصاص داشت. گروه ردیف به سرپرستی و آهنگسازی محمد صانعی قطعات "مقدمه سلانه"،‌ "تصنیف ماهی حیران"، " چهار مضراب رقصان" و تصنیف صنما و نیز از خون جوانان وطن را اجرا کرد.

در این گروه محمدصانعی، پیمان نیکوبیان، مریم پورعسگری، شیوا آشینه، علی طلیعی، دانیال معمارنژاد و ... حضور دارند.

در ادامه این برنامه گروه موسیقی محلی- مقامی بیدل دهلوی که سرپرستی آن را غلامعلی پورعطائی؛ از پیشکسوتان موسیقی مقامی ایران برعهده دارد با تاخیری 30 دقیقه‌ای به روی صحنه رفت و به اجرای برنامه پرداخت.

گروه بیدل را علی، فریبا و زینب پورعطائی،‌ شهرام ناخدایی، ابراهیم طهرانی‌پور، شهره قدوسی‌مقدم و رضا خسروی تشکیل داده‌اند و با وجود اینکه غلامعلی پورعطایی نیز در سالن بود مشتاقان موسیقی از شنیدن صدای او و ساز او محروم شدند. این گروه در این اجرای خود قطعات "شهیدان خدایی"،‌ "شهید عشق"، "ایران من"، "انقلاب اسلامی" و چند اهنگ دیگرا را اجرا کرد.

گروه موسیقی عاشیق‌های دده قورقود به سرپرستی کوثر علی شهبازی شب گذشته در بخش مسابقه جشنواره موسیقی مقاومت در سالن انتظار کرمانشاه در حالی به اجرای برنامه پرداخت که به زعم خود عاشیق شهبازی آنقدر برنامه‌های آنها دیر شروع شده که دیگر همه حاضران در سالن خسته شده‌اند.

آهنگساز و سرپرست این گروه یعنی کوثرعلی شهبازی (سلجوق) قبل از اجرای برنامه خود گفت: عاشیق‌ها نوازندگان و آوازخوانانی هستند که در ایران، جمهوری آذربایجان، ترکیه، ترکمنستان، قفقاز و دیگر مناطق ترک‌نشین هنرنمایی می‌کنند. عاشیق‌های آذربایجان وارث یکی از غنی‌ترین بخش‌های ادبیات و فرهنگ شفاهی آسیا هستند.

وی افزود: عاشیق‌ها علاوه بر خوانندگی باید اهنگسازی، نوازندگی و به خصوص روایت‌گری داستان را نیز بدانند. این گروه را محمود مردافکن، فرامرز گوزلی، وحید عربگری، ابوالفضل قلی‌زاده و خود سرپرست گروه تشکیل می‌دادند که این برخلاف آنچه بود که در بروشور و کاتالوگ جشنواره آمده است و این گروه را یک گروه هشت نفره معرفی کرده‌است.

عاشیق‌های دده قورقود در شب اجرای برنامه‌های خود آهنگ‌های جنگی کوراوغلو، شلیلی،‌ دیوانی و جلیلی را اجرا کردند.