فرهنگ رضوی باید در خانواده ها نهادینه شود

به گزارش خبرنگارمهر، مجتبی ابراهیمی شامگاه سه شنبه در تالار سیروس صابر اداره کل فرهنگ وارشاد همزمان با آغاز هفته فرهنگ رضوی در این استان بر ضرورت بسط و گسترش فرهنگ رضوی درخانواده های ایرانی تاکید کرد و گفت: ماهیت برگزاری جشن ها و مناسبت ها با موضوع ترویج فرهنگ رضوی آن است که سیره و روش زندگی امام رضا(ع) در خانواده ها اشاعه و نهادینه گردد.

دبیرهفته فرهنگ رضوی ضرورت ترویج فرهنگ رضوی در خانواده ها را مورد تاکید قرار داد و گفت: تهاجمات فرهنگی که از هرسو دختران و پسران را تهدید می کند ضرورت تبیین ارزشهای رضوی برای این قشر امری ضروری است.

مجتبی ابراهیمی ادامه داد: امروز ضد ارزشها به اتاق های دختران و پسران نفوذ پیدا کرده است و نقش برگزاری چنین جشن هایی نیز باهدف ترویج سیره و روش زندگی امام رضا(ع) است.

9 هزار شرکت کننده درجشنواره بین المللی نهضت کتابخوانی رضوی



مدیرکل فرهنگ وارشاد اسلامی استان البرز در بخش دیگری به روند برگزاری جشنواره نهضت کتابخوانی در استان البرز اشاره کرد و به ارائه گزارشی اشاره کرد واز توزیع 80 هزار جلد کتاب رضوی در جشنواره نهضت کتابخوانی رضوی به سراسر کشور خبر داد و گفت: بالغ بر 9 هزار پاسخنامه به دبیرخانه این جشنواره ارسال شد.

دبیر هفته فرهنگ رضوی درالبرز افزود: دراین مسابقه کتابخوانی از رده های زیر 21 تا بالای 51 سال از تمام گروه و اقشار و حتی اهل سنت شرکت داشتند.

30 استان کشور میزبان برگزاری جشن های رضوی

وی با یادآور شدن آغاز جشنواره های بین المللی رضوی درسایر استانهای کشور گفت: جشنواره بین المللی امام رضا(ع) توسط وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی البرز در دهمین سال برگزاری خود و در 30 استان کشوربا موضوعات مختلف فرهنگی و هنری در حال اجرا است.

مدیرکل فرهنگ وارشاد اسلامی استان البرز با اشاره به آغاز دهه کرامت با حضور وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی در حرم حضرت فاطمه معصومه (س) اظهار داشت: در دهمین سال جشنواره بین المللی امام رضا(ع) 10 استان افتخار برگزاری هفته فرهنگ رضوی را داشتند و استان البرز نیز جزو یکی از این استانها بوده است.

دبیرهفته فرهنگ رضوی دراستان البرز عنوان کرد: از امشب در همه شهرستانهای استان البرز نیز ویژه برنامه های هفته فرهنگ رضوی آغاز شده است.

البرز میزبان نهضت کتابخوانی رضوی درکشور



مجتبی ابراهیمی در ادامه به محورهای جشنواره های رضوی در سایر استانها پرداخت و گفت: شعر، مقاله، خوشنویسی،تئاتر، تجسمی و.... از جمله بخش های مختلف جشنواره بین المللی رضوی است که بر اساس پتانسیل های هر استان با محوریت رضوی برگزار می شود.

دبیرهفته فرهنگ رضوی البرز درباره میزبانی البرز در دومین جشنواره بین المللی نهضت کتابخوانی رضوی نیزخاطر نشان کرد: استان البرز نیزمانند سایر استانها یکی از این محورهای این جشنواره را با موضوع "مسابقه کتابخوانی رضوی" برای دومین سال میزبانی و برگزار کرد.

وی افزود: کتاب رضوی بدست مولفان استان البرز و با توجه به شرایط فرهنگی و اجتماعی این استان تالیف شده است.

مجتبی ابراهیمی گفت:علاوه بر پوشش کشوری جشنواره رضوی در30 کشور دنیا نیز به صورت مجزا با ویژه برنامه هایی برگزار می شود.

مدیرکل فرهنگ وارشاد اسلامی استان البرز درپایان عنوان کرد: با تدابیر و تصمیماتی که با دبیرخانه این جشنواره بعمل آمده در سالهای آتی این جشنواره بین المللی امام رضا(ع) با موضوعی متفاوت دراین استان برگزار می شود.

حجت الاسلام کریمی امام جمعه موقت شهرستان کرج نیز میهمان ویژه این مراسم بود.

حاشیه ها



نقاره زنی ها عصرگاه در اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان البرز دل ها را روانه ساحت مقدس ثامن الحجج علی بن موسی الرضا(ع) می ساخت.

این مراسم ویژه با ابتهال خوانی و فضاسازی مشهد مقدس و حضور هزاران نفر همراه بود و مشتاقان علی ابن موسی الرضا(ع) از سردری که به تمثال حرم امام رضا(ع) ساخته شده بود دلهایشان را به عشق کبوترهای حرم به پرواز درآورند و آرزوهایی که در سینه داشتند در این فضای معنوی روانه حرم کردند و به استقبال هفته فرهنگ رضوی رفتند.

ادامه مراسم آغاز هفته فرهنگ رضوی در استان البرز با نقاره زنی، شعر خوانی، ابتهالی خوانی، پخش کلیپ ویژه آستان مقدس امام رضا(ع) همراه بود.

دکتر نظری که همه با برنامه به خانه برمی گردیم وی را می شناسند نیز مجری مراسم افتتاحیه هفته فرهنگ رضوی دراستان البرز بود.

همچنین در پایان با سیستم خودکار قرعه کشی برگزیدگان این جشنواره به عمل آمد و از میان سه هزار پاسخ صحیح 24 نفر معرفی شدند.