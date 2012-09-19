دومین جشنواره تئاتر استانی البرز آغاز می شود/شروع رقابت اصلی اهالی تئاتر و نمایش

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی ابراهیمی از آغاز دومین جشنواره تئاتر استانی البرز خبر داد و گفت: عصر امروز در مراسم دومین تئاتر استانی البرز کارخود را با مراسم افتتاحیه ای در سالن سیروس صابر اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان البرز آغاز خواهد کرد.

وی درباره بخش های تئاتر استانی البرز اظهار داشت: این جشنواره از چهار بخش مسابقه، جنبی، نمایشنامه خوانی و جلسات نقد و بررسی برخوردار است.

این مسئول ادامه داد: همزمان با مراسم افتتاحیه جشنواره تئاتر البرز نخسین پلاتوی این اداره کل نیز افتتاح می شود تا بخشی از نیازهای حوزه تئاتر در بحث مکان اجرای نمایش ها مرتفع گردد.

ابراهیمی آغاز بکار رقابت تئاتر استانی را از روز چهارشنبه ذکر کرد و گفت: آثار راه یافته به بخش رقابتی جشنواره تئاتر البرز از امروز 29 شهریورماه به مدت 4 روز باهم به رقابت می پردازند و 2 مهرماه در آیین اختتامیه ای رسماً به کار خود پایان خواهند داد.

این مسئول مکان اجرای نمایش ها را در سه محل تئاتر شهر کرج ،(تالار سیروس صابر، پلاتوی اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی ) و فرهنگسرای ولایت فردیس برشمرد و ادامه داد: طبق جدول زمانبدی اجراها در ساعت های مشخص و مکان های اعلامی با مختصات هر نمایش به اجرا درخواهد آمد.

مدیرکل فرهنگ وارشاد اسلامی استان البرز این جشنواره را برخوردار از بخش های جنبی نیز دانست و افزود: هراجرا با جلسه نقد و بررسی همراه خواهد بود و علاوه بر آن نمایشنامه خوانی هم درکنار سایر بخش ها وجود خواهد داشت.

دومین جشنواره تئاتر استانی البرز عصر چهارشنبه ساعت 17 درسالن سیروس صابر اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی آغاز بکار می کند.