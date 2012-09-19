به گزارش خبرنگار مهر، سید مجید عاملیان شامگاه سه شنبه در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه با بیان اینکه دوره ابتدایی تأثیر‌گذار‌ترین دوره تحصیلی برای دانش‌آموزان به شمار می‌رود اظهار داشت: متولیان نظام آموزشی به این نتیجه رسیدند که پنج سال برای آموزش دانش‌آموزان دوره ابتدایی کافی نیست و بر این اساس باید یک پایه به دوره ابتدایی اضافه می‌شد تا تحولاتی در این دوره تحصیلی ایجاد شود.

وی با اشاره به اینکه با اجرای نظام 6+3+3 پایه ششم به دوره ابتدایی اضافه می‌شود و سال تحصیلی جدید دانش‌آموزان در این پایه تحصیل می‌کنند، اضافه کرد: سند تحول بنیادین آموزش و پرورش نقشه راهی برای نظام آموزشی کشور است و بر اساس این سند پیش دانشگاهی منتفی شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان با اشاره به اینکه همچنین سال تحصیلی جدید هیچ دانش‌آموزی در پایه نخست راهنمایی تحصیل نمی‌کند، بیان داشت: براساس سند تحول بنیادین آموزش و پرورش باید تفاوت‌هایی در محتوا، ابزار، مکان و فضای آموزشی ایجاد می‌شد.

آموزش و پرورش تفاوت محتوایی و ساختاری ندارد

وی با تاکید بر اینکه یکی از تحولات ایجاد شده در نظام آموزشی به ساختار آموزش و پرورش اختصاص دارد و در آموزش و پرورش تفاوتی بین محتوا و ساختار وجود ندارد، اضافه کرد: اضافه شدن مباحثی با عنوان تفکر، پژوهش، کار و فناوری به کتب درسی از جمله تغییرات و تحولات محتوایی است.

عاملیان با بیان اینکه برای اجرای نظام 6+3+3 در نظام آموزشی استان مشکلاتی در آموزش و پرورش وجود داشته است، تاکید کرد: برای اضافه شدن پایه ششم ابتدایی به آموزش و پرورش باید دو هزار و 221 کلاس درس در استان ایجاد می‌شد و کمبود کمبود نیروی انسانی و فضا و محتوای آموزشی از مشکلات موجود برای اجرای نظام6+3+3 در استان بوده است.

وی با اشاره به اینکه طی دو سال گذشته درصد بالایی از مدارس استان یک نوبته شده‌اند و درصد دانش‌آموزان دوره ابتدایی استان در مدارس دونوبته تحصیل می‌کردند اما در حال حاضر تنها چهار و نیم درصد از دانش‌آموزان استان در هر سه دوره تحصیلی در مدارس دونوبته تحصیل می‌کنند، ادامه داد: در حال حاضر درصد بالایی از مدارس استان یک نوبته شدند تمام فضا‌های آموزشی استان برای پایه ششم ابتدایی نیز تأمین شده است.

93 مدرسه راهنمایی در سطح استان دو نوبته است

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان با اشاره به اینکه در حال حاضر هیچ نیازی در استان در زمینه کمبود فضای آموزشی وجود ندارد، گفت: در سال گذشته 203مدرسه در دوره راهنمایی در استان دونوبته بوده اما در حال حاضر تنها 93 مدرسه در استان در دوره راهنمایی دونوبته هستند.

وی با بیان اینکه همچنین 66 مدرسه در دوره متوسطه دونوبته بوده که در حال حاضر تنها 27 مدرسه از این مدارس دونوبته هستند، اظهار داشت: از نظر کمبود نیروی انسانی نیز یکی از مشکل‌دار‌ترین استان‌ها در کشور بوده و برای اضافه شدن پایه ششم ابتدایی به مجموعه استان دو هزار و 221 معلم مورد نیاز بوده است.

کتابهای دوم و شش ابتدایی از کتب جدید التالیف است

عاملیان با تاکید بر اینکه همچنین در سال تحصیلی گذشته نیز یک هزار معلم برای دوره ابتدایی در سطح استان نیاز بود تصریح کرد: در حال حاضر تمام کمبود‌های موجود برای نیروی انسانی نیز برطرف و در سال تحصیلی گذشته کتاب پایه نخست دوره ابتدایی تغییر یافت و براساس سند درس ملی سال تحصیلی جدید نیز کتاب پایه دوم دبستان تغییر کرده است و کتاب‌های دوم و ششم ابتدایی از کتاب‌های جدید‌التألیف در سال تحصیلی جدید هستند.

وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر تمام کتب درسی در تمام پایه‌های تحصیلی در سطح استان توزیع شده، ادامه داد: همچنین آموزش‌های لازم برای محتوای آموزشی به معلمان ارائه شده و 30 درصد دوره‌های ضمن خدمت نیز در طول سال تحصیلی برای معلمان برگزار می‌شود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان بیان داشت: آموزش اجباری دانش‌آموزان در روز‌های پنج شنبه ممنوع است و آموزش فوق برنامه دانش‌آموزان در روز‌های پنج شنبه اختیاری است.

400 هزار دانش آموز در دوره ابتدایی تحصیل می‌کنند

وی با بیان اینکه در حال حاضر 10 درصد از دانش‌آموزان استان را در قالب آموزش دوره ابتدایی در دو دوره سه ساله سازماندهی کرده‌ایم، تاکید کرد: استان در حال حرکت به سوی تحقق اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است و در سال تحصیلی جدید 400 هزار دانش‌آموز در سطح استان در دوره ابتدایی تحصیل می‌کنند.