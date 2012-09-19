به گزارش خبرگزاری مهر، خوزه مورینیو بعد از پیروزی دراماتیک تیمش مقابل منچسترسیتی در کنفرانس خبری اظهار داشت: مهمترین چیز برایم این است که به شاگردانم به دلیل نتیجه‌ای که در این بازی رقم زدند، افتخار کنم.

وی در ادامه افزود: این را بازهم به بازیکنانم می‌گویم. ممکن است بازی‌هایی مانند بازی امشب را ببازیم که اگر باختیم دنیا به آخر نمی‌رسد اما باید مانند حیوان تا آخرین نفس و آخرین ثانیه بازی بجنگیم! دقیقا همین کاری که امشب انجام دادیم. من شکست‌هایی به شیوه بازی مقابل سویا و ختافه را نخواهم پذیرفت.

سرمربی تیم فوتبال رئال مادرید خاطر نشان کرد: در بازی امشب ما تهاجمی‌تر بازی کردیم و از نظر فیزیکی هم از تیم حریف برتر بودیم. دو گل دریافت کردیم اما به جنگیدن ادامه دادیم، نتیجه را به تساوی کشاندیم و در پایان هم پیروز شدیم. من کسی در تاریخ رئال مادرید نیستم اما این حق را دارم که بگویم هواداران رئال می‌خواهند این طور بازی را از تیم‌شان ببینند. ما می‌توانیم بهتر بازی کنیم اما این اتفاق امروز سخت بود.

وی در خاتمه تصریح کرد: اعتمادبه‌نفس بازیکنان قبل از این بازی و بعد از شکست مقابل سویا بسیار کم بود اما آنها تعهد خود به رئال را نشان دادند. پیروزی در این بازی قدم بزرگی برای صعود از گروه مرگ رقابت‌ها بود.

تیم فوتبال رئال مادرید هفته اول از مرحله گروهی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های اروپا را با برتری 3 بر 2 مقابل منچسترسیتی پشت سر گذاشت.