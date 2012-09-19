ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه موجب کاهش آسیبهای اجتماعی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، فرشته اسدزاده سه شنبه شب در جمع سازمانهای مردم نهاد استان که به مناسبت سالروز میلاد حضرت فاطمه معصومه(س) و آغاز دهه کرامت برگزار شد، با بیان اینکه امروز باید مزایای استفاده از حجاب و عفاف در بین جوانان و بویژه دختران تبیین و شفاف سازی شود، اظهارداشت: از علل افزایش آسیب های اجتماعی در جامعه عدم توجه به حجاب است.

وی با اشاره به افزایش آمار طلاق در جامعه، عنوان کرد: یکی از علل افزایش آمار طلاق عدم مهارت زندگی کافی در دختران بوده و روش های زندگی موفق به این قشر داده نشده است.

اسدزاده اضافه کرد: خانواده ها در کاهش آمار طلاق نقش بسزایی دارند و با ارائه الگوهای مناسب و آموزش مهارت های زندگی به فرزندان می توانند در کاهش این معضل اجتماعی اقدام کنند.

وی با اشاره به جایگاه خانواده به عنوان پایه نخست تربیت فرزندان، تصریح کرد: خانواده باید با شناسایی خلاء های روانی فرزندان و فراهم کردن شرایط اجتماعی ایده آل اقدام به تربیت فرزندان اجتماع محور کنند.

اسدزاده با بیان اینکه آموزش های مهارت های زندگی تاثیر بسزایی در کاهش آسیب های اجتماعی موجود دارد، افزود: خانواده ها و بویژه فرزندان باید به سمت آموزش مهارت های زندگی سوق داده شوند.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری خراسان جنوبی با اشاره به اینکه زنان در جامعه از جایگاه ویژه ای برخوردارند، یادآور شد: جایگاه حضرت فاطمه زهرا(س) در اسلام بسیار بالا بوده و باید این شخصیت برجسته تاریخ اسلام به عنوان الگوی اجتماعی برای دختران جامعه امروز قرار گیرد.