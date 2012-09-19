افزایش بهره وری سلولهای خورشیدی رنگدانه ای با استفاده از فناوری نانو

به گزارش خبرنگار مهر، استفاده از سلولهای خورشیدی حساس شده با رنگدانه ها مانند سلولهای خورشیدی سیلیکونی در مرحله تحقیقاتی است و هنوز تجاری سازی نشده است. هدف اغلب فعالیتهایی که با انرژی مرتبط هستند، در راستای استفاده از منبع رایگان خورشید است؛ چراکه در آینده ای نه چندان دور نیاز به استفاده از این فناوری در بخشهای صنعتی، مسکونی و تجاری احساس می شود.
بر این اساس محققان پژوهشکده علوم و فناوری نانو دانشگاه کاشان با هدف بالا بردن راندمان نوری سلولهای خورشیدی حساس شده با رنگدانه ها و تولید سلولهایی با قابلیت ماندگاری بالا طرح تحقیقاتی را اجرایی کردند. سلولهای خورشیدی حساس شده با رنگدانه ها نسبت به سلولهای خورشیدی سیلیکونی ارزانتر و با دوام تر هستند.
پژوهشگران پژوهشکده علوم و فناوری نانو دانشگاه کاشان با ارائه روشی موفق به افزایش بهره وری سلولهای خورشیدی رنگدانه ای شدند که این سلولها زمینه تولید انرژی از منبع رایگان خورشید را فراهم می کند.
به گزارش خبرنگار مهر، استفاده از سلولهای خورشیدی حساس شده با رنگدانه ها مانند سلولهای خورشیدی سیلیکونی در مرحله تحقیقاتی است و هنوز تجاری سازی نشده است. هدف اغلب فعالیتهایی که با انرژی مرتبط هستند، در راستای استفاده از منبع رایگان خورشید است؛ چراکه در آینده ای نه چندان دور نیاز به استفاده از این فناوری در بخشهای صنعتی، مسکونی و تجاری احساس می شود.
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