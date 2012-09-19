به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، کتاب‌های پرفروش نویسندگانی مانند جفری آرچر و جیمز هربرت، در حال حاضر با قیمت 20 پنس در آمازون و سونی به فروش می‌رسند و این نویسندگان از قیمت‌های ارزان کتاب دیجیتال ابراز نگرانی کردند.

خوانندگان از این قیمت ارزان استفاده کرده و در نتیجه کتاب «خاکستر» هربرت در حال حاضر در صدر لیست پرفروش‌های سونی و آمازون قرار دارد.

کتاب آلیس پترسون با نام «مرد دوشنبه» تا جمعه در رتبه سوم و داستان ترسناک جیمز پیتر در رتبه چهارم قرار دارد.

پیتر جیمز معتقد است که این تخفیف 97 درصدی در کوتاه مدت جذاب و خوب است ولی در طولانی مدت ممکن است خطرناک باشد، زیرا خوانندگان به این قیمت کم عادت می کنند.

اما پیتر شیا، مدیر بخش خدمات کتاب دیجیتال سونی معتقد است که پیشنهاد چنین قیمت پایینی برای کتاب دیجیتال باعث می‌شود که مردمی که خواهان خواندن کتاب دیجیتال هستند بیتشر کنجکاو شده و این امر را برای اولین بار تجربه کنند.



