شب نشینی ماه با دو جرم آسمانی در شامگاه امشب

به گزارش خبرنگار مهر، در شامگاه امشب چهارشنبه 29 شهریور، ماه به نزدیکترین فاصله خود با دو جرم آسمانی سیاره مریخ و ستاره قلب العقرب می رسد.



در مقارنه ماه با سیاره مریخ، ماه به فاصله 3 درجه و 38 دقیقه قوسی از سیاره مریخ خواهد رسید و در همنشینی ماه با ستاره قلب العقرب، ماه را می توان در حدود 6 درجه ای از ستاره پر فروغ قلب العقرب مشاهده کرد.

در این پدیده که در ساعت 19:50 شامگاه امشب چهارشنبه رخ می دهد، قدر ظاهری سیاره سرخ مریخ مثبت 22.1 خواهد بود.



همنشینی ماه با سیاره مریخ در صورت فلکی "میزان" و مقارنه ماه با ستاره قلب العقرب در صورت فلکی "عقرب" به وقوع می پیوندد.