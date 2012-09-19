  1. دانشگاه و فناوری
۲۹ شهریور ۱۳۹۱، ۱۰:۳۱

شب نشینی ماه با دو جرم آسمانی در شامگاه امشب

شب نشینی ماه با دو جرم آسمانی در شامگاه امشب

در شامگاه امشب چهارشنبه دو پدیده مقارنه میان ماه و سیاره مریخ و ماه و ستاره قلب العقرب رخ خواهد داد که در این پدیده ماه به نزدیکترین فاصله خود با این دو جرم آسمانی می رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، در شامگاه امشب چهارشنبه 29 شهریور، ماه به نزدیکترین فاصله خود با دو جرم آسمانی سیاره مریخ و ستاره قلب العقرب می رسد.
 
در مقارنه ماه با سیاره مریخ، ماه به فاصله 3 درجه و 38 دقیقه قوسی از سیاره مریخ خواهد رسید و در همنشینی ماه با ستاره قلب العقرب، ماه را می توان در حدود 6 درجه ای از ستاره پر فروغ قلب العقرب مشاهده کرد.

در این پدیده که در ساعت 19:50 شامگاه امشب چهارشنبه رخ می دهد، قدر ظاهری سیاره سرخ مریخ مثبت 22.1 خواهد بود.
 
همنشینی ماه با سیاره مریخ در صورت فلکی "میزان" و مقارنه ماه با ستاره قلب العقرب در صورت فلکی "عقرب" به وقوع می پیوندد.
کد مطلب 1699620

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