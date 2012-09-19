20میلیون هکتار از اراضی ملی در کشور سنددار شد/ وجود 27میلیون سند قدیمی در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم شاهرخیان عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران در یاسوج کل اراضی کشور را 164 میلیون هکتار عنوان کرد و افزود: از این میزان یک میلیون هکتار عرصه شهری، 140 میلیون هکتار عرصه خشکی و بیش از 20 میلیون هکتار هم عرصه آبی است.

وی بیان کرد: همه این عرصه ها باید تا پایان برنامه پنجم توسعه سند دار شوند.

شاهرخیان اظهار داشت: در قانون برنامه پنجم همه دستگاههای دولتی از جمله منابع طبیعی، جهاد کشاورزی، اوقاف و ... مکلف هستند که اراضی خود را سند دار کنند.

وی با بیان اینکه اغلب زمین خواریها در اراضی ملی انجام می شود، گفت: متاسفانه در گذشته دغدغه جدی وجود نداشت تا برای جلوگیری از زمین خواری، زمین ها را سند دار کنند.

معاون توسعه و منابع انسانی سازمان ثبت اسناد و املاک بیان داشت: با توجه به طراحی سیستم کاداس که در آن اطلاعات حقوقی به اطلاعات نظیر تبدیل شده است، اگر همه دستگاهها همکاری کنند و نقشه اراضی خود را در اختیار ما قرار دهند، امکان صدور سند معارض وجود نخواهد داشت.

وی افزود: اطلاعات اراضی در بانک اطلاعاتی ثبت می شود و هر متخلفی که بخواهد اقدام به صدور سند روی این اراضی کند، با توجه به این که یکبار این اطلاعات ثبت شده است، امکان پذیر نیست.

شاهرخیان عنوان کرد: تمامی کسانی که اسناد عادی و قولنامه ای دارند نیز باید نسبت به سند دار کردن رسمی املاک خود اقدام کنند.

وی تبدیل اسناد قدیمی به اسناد جدید را یکی دیگر از سیاست های این سازمان عنوان کرد و گفت: نزدیک به 27 میلیون سند قدیمی در کشور وجود دارد که در این اسناد اطلاعات توصیفی است و ممکن است باعث بروز مشکلات و اختلافات شود.